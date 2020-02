Sorpreso a vendere droga a due acquirenti, fugge ma viene fermato: in manette 33enne

Savona. Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio il marocchino di 33 anni arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri a Savona. L’uomo è stato colto in flagrante mentre svolgeva la sua “attività” in Piazza del Popolo.

Individuato dai militari dopo che aveva venduto della droga a due persone, ha tentato la fuga per le vie secondarie ma è stato subito bloccato e perquisito. La perquisizione ha portato alla luce ulteriore droga, hashish per la precisione, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Inevitabili, per lui, le manette.

Arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Savona, risponderà stamattina, in rito direttissima, davanti al tribunale.