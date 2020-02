Sorpreso a rubare gasolio da un furgone a Villanova d’Albenga: arrestato dai carabinieri

Villanova d’Albenga. Questa notte i carabinieri della stazione di Villanova d’Albenga insieme ai loro colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alassio hanno arrestato un “ladro di gasolio” che aveva appena messo a segno un furto ai danni di un furgone.

Nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, i militari della stazione villanovese hanno notato alcuni movimenti sospetti intorno al veicolo, parcheggiato nella zona industriale del paese, ed hanno poi visto un uomo intento a prelevare carburante direttamente dalla bocchetta del serbatoio.

I carabinieri non ci hanno pensato due volte e, grazie al supporto dei loro colleghi del Nor della compagnia alassina, hanno subito bloccato il malvivente: si tratta di un romeno già conosciuto alle forze dell’ordine e che in passato era finito agli arresti domiciliari per reati simili.

Questa mattina in tribunale a Savona l’udienza di convalida del fermo.