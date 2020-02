Sorpresi a spacciare cocaina e marijuana in piazza del Popolo a Savona, arrestati dai carabinieri

Savona. Non si ferma l’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti dei carabinieri della compagnia di Savona. La notte scorsa i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Savona ed i loro colleghi della stazione locale hanno arrestato tre cittadini gambesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I tre uomini sono J.O. di 22 anni, S.O. di 23 anni e K.K. di 26 anni, tutti domiciliati in Savona.

I militari stavano effettuando alcuni controlli volti proprio a contrastare lo spaccio di droga, quando hanno notato i tre aggirarsi con fare sospetto nella zona di piazza del Popolo all’angolo di via 20 Settembre, nei pressi del Palazzo di Giustizia. I tre sono stati avvicinati da alcuni giovani che dopo un breve contatto si sono allontanati con in mano un piccolo involucro. Scoperti dai carabinieri, i tre gambesi hanno cercato di fuggire, ma dopo un breve inseguimento sono stati bloccati.

I carabinieri li hanno sottoposti ad una accurata perquisizione personale: i tre avevano addosso vari involucri di cellophane contenenti circa 50 grammi di majuana e cocaina. La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire anche alcuni bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sequestrato.

Terminate le formalità di rito i tre J.O., S.O. e K.K. sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza del comando e provinciale carabinieri di Savona e questa mattina saranno giudicati per direttissima in tribunale a Savona.