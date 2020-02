Provincia. Sono Danja Stocca e Matteo Calcagno i nuovi coordinatori di Italia Viva in provincia di Savona.

A seguito della sua prima assemblea nazionale, Italia viva si struttura sui territori. Dopo la costituzione dei gruppi consiliari in tante città (La spezia, Genova, Savona a altri comuni) e la nascita del gruppo regionale con Juri Michelucci e Valter Ferrando, sono stati nominati i coordinatori provinciali del partito.

Con la regola rigorosa che Italia viva si è data ad ogni livello, i coordinatori provinciali sono due per provincia, un uomo e una donna. Sono in tutto 10, perché a Genova – essendo area metropolitana – si è scelto di avere due coordinatori per la città e due per la provincia.

I coordinatori si affiancano quindi agli eletti e ai numerosi comitati già nati in regione, per comporre un’organizzazione articolata su più livelli. Quasi 70 sono i comitati, di cui 30 solo a Genova.

“Un partito ricco, forte e articolato sui territori per affrontare le sfide nazionali del governo e quelle elettorali locali, a partire dalle prossime regionali e amministrative”, hanno fato sapere da Italia Viva.

Danja Stocca: nata nel 1998, studentessa di giurisprudenza all’Università di Genova, già Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Savona (2015-2017).

Matteo Calcagno: nato nel 1983, geometra. Durante gli studi ha lavorato come Capotreno per Trenitalia. Per seguire la passione per gli studi biblici si è baccalaureato con lode in Teologia. Cresciuto nel mondo associativo Scout e appassionato di educazione, attualmente è insegnante di religione in una scuola superiore dove svolge anche funzioni sindacali.

Per quanto riguarda le restanti province liguri, ecco le nomine: Imperia, Patrizia Acquista e Valerio Ferrari; Genova Provincia, Fiorenza Franco e Rosario Amico; Genova, Irene Tesini e Massimiliano Morettini; La Spezia, Antonella Franciosi e Gianluca Tinfena.