Slalom giganti ad Artesina: due terzi posti tra le società per lo Sci Club Valbormida

Cairo Montenotte. Doppio appuntamento ad Artesina, nel Comune di Frabosa Sottana, sabato 1 e domenica 2 febbraio per la Coppa Fisi Liguria.

Sabato la gara di slalom gigante abbinata al Memorial Billia premia il Pratonevoso Gam Genova capace di totalizzare 1.857 punti e di precedere Grizzly Snow Team (1.363) e Valbormida (1.287).

Teresa Borgna (Grizzly) e Tommaso Vacca (Pratonevoso Gam Genova) esercitano il loro dominio nella categoria Ragazzi. Sono Marina Filippi (Snow Team Sanremo) e Federico Bergamasco (Grizzly) a prevalere tra gli Allievi. Federica Tatini (Pratonevoso Gam Genova) e Pietro Salsotto (Imperia Sci 2004) ottengono il successo nella categoria Giovani/Seniores.

Passando ai più giovani, nel SuperBaby si registrano le affermazioni di Irene Lenzi (Grizzly) e Giovanni Sismondo (Frabosa). Capitolo Baby: oro per Gloria Magi (Sporting Mondolè) e Federico Tomasi (Valbormida). A dettar legge tra i Cuccioli troviamo Sofia Ciman (Valbormida) e Marco Badino (Imperia Sci 2004).

Domenica ancora slalom gigante per l’assegnazione del Trofeo Comune di Cengio ed ancora la vittoria del Pratonevoso Gam Genova nella classifica per società nuovamente davanti a Grizzly Snow Team e Valbormida. La categoria Ragazzi vede spiccare Laila Petrini (Grizzly Snow Team) ed Alessio Fracchia (Valbormida). Tra gli Allievi, nella categoria Under 16, affermazioni di Marina Filippi (Snow Sanremo) e Federico Bergamasco (Grizzly Snow Team).

Eva Raina (Val Vermenagna) conduce tra le Giovani/Seniores dove in campo maschile a imporsi è Federico Pappalardo (Sci Club 3G). Irene Lenzi (Grizzly Snow Team) e Nicolò Rosso (Alpi Marittime) firmano il Super Baby, Cecilia Balbo (Grizzly Snow Team) e Federico Tomasi (Valbormida) il Baby. Riconferme, tra i Cuccioli, per Sofia Ciman (Valbormida) e Marco Badino (Imperia Sci 2004).