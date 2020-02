Si è spento il presidente di Coop Liguria Francesco Berardini

Liguria. Si è spento all’eta di 72 anni Francesco Berardini, presidente di Coop Liguria, storico dirigente del gruppo della grande distribuzione.

Dopo molti anni alla vicepresidenza, nel 2008, era stato nominato a capo di Coop Liguria dopo il ritiro dalla carica di Bruno Cordazzo, scomparso nel 2012.

Nato a Genova l’11 luglio del 1947, era laureato in economia politica nel corso di laurea in filosofia dell’Università di Genova. Alla guida della Cooperativa dal 2008, Berardini aveva alle spalle una lunga esperienza di cooperatore: dopo aver lavorato nel Sindacato, aveva ricoperto ruoli dirigenziali in Legacoop Liguria, associazione della quale è stato anche vice Presidente, e poi, a partire dal 1999, è stato Direttore Soci e vice Presidente di Coop Liguria.

Oltre ai ruoli in Coop Liguria ricopriva anche le cariche di Presidente di Scuola Coop; Consigliere di Amministrazione di Coop Italia, Gruppo Unipol; membro della Presidenza di ANCC (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) e della Direzione nazionale di Legacoop.

In passato è stato anche vice Presidente di Unipol Assicurazioni.

Estremamente preparato, in continuità con l’azione dei predecessori Bruno Cordazzo e Remo Checconi ha sempre lavorato per mantenere la Cooperativa efficiente, solidale e distintiva, riuscendo, anche in questi anni di crisi difficilissima, a preservarla solida e con risultati in attivo.

Colto, ironico, volitivo, un autentico punto di riferimento per tutto il gruppo dirigente, per i Soci, per il personale e per tutto il movimento cooperativo, lascia la moglie Marina e il figlio Andrea.

Cordoglio e grande commozione da tutta Coop Liguria, che stringe alla famiglia di Berardini.

“Grande dolore dal punto di vista umano e personale – afferma il presidente regionale di Legacoop Liguria Mattia Rossi -. Per noi è sempre stato un esempio da seguire. Lascia un grande vuoto nel movimento cooperativo: Berardini ha guidato la Coop in momenti difficili e di crisi, ottenendo lo stesso grandi risultati e successi, accrescendo sempre di più i suoi valori costitutivi”.

“Molto preciso e attaccato al lavoro, sempre prodigo di consigli e indicazioni utili. Lo ricordo come una persona simpatica, scherzosa, autoironica, la sua era solo una durezza apparente, di facciata, in realtà aveva grandi doti umane oltre che professionali. Mancherà a tutti noi” conclude Rossi.