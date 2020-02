Savona. L’attesa è finita: è arrivato il grande giorno di Costa Smeralda a Savona. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 20 dicembre 2019, con tanto di “tour esplorativo” dell’ammiraglia di Costa Crociere (qui le immagini), prima nave del gruppo alimentata a LNG, domani (22 febbraio) si svolgerà il tradizionale “battesimo”.

In programma, una giornata ricca e densa di appuntamenti che, per la stampa, inizierà già al mattino, intorno alle 11,30, quando si svolgerà una conferenza stampa ad hoc, che IVG.it seguirà in diretta.

È previsto anche, per tutti gli invitati, un aperitivo di benvenuto curato dallo chef Bruno Barbieri e la presenza di una madrina d’eccezione, la cui identità sarà svelata solo domani.

Momento clou sarà, però, nel pomeriggio. Tra le 16 e le 17, infatti, è prevista la tradizionale cerimonia di battesimo, con al rottura della bottiglia sulla prua della nave.

Infine, a chiudere la sensazionale giornata, sarà lo spettacolo pirotecnico offerto alla città, come sorta di omaggio a Savona, da Costa Crociere, e in programma tra le 20.45 e le 21, nel tratto di mare di fronte a piazzale Eroe dei due mondi sulla passeggiata del prolungamento a mare.

“Tutto è pronto per il Battesimo di Costa Smeralda, – si legge sul sito ufficiale di Costa Crociere. – Il red carpet si srotola nel porto di Savona domani; si festeggia la nostra ammiraglia che sarà la protagonista di una giornata da vera star”.



“Gli invitati saranno accolti da un gustoso e raffinato aperitivo firmato dallo Chef Bruno Barbieri; le luci del teatro Colosseo si accenderanno per accogliere spettacoli acrobatici di grandi artisti internazionali, che lasceranno senza fiato”.

“Non solo festa ma anche tante emozioni; sarà un momento straordinario assistere al rituale della cerimonia di Battesimo: dalla benedizione alla bottiglia che si infrange sulla prua della nave. Tutto su Costa Smeralda saprà di festa, gioia e allegria. Il cielo di Savona si illuminerà di mille colori con spettacolari fuochi d’artificio che terranno tutti con il naso all’insù. Poi, Smeralda riprenderà il suo viaggio verso i luoghi più belli del Mediterraneo”.

Al termine della cerimonia di battesimo, la nave di Costa Crociere partirà alla volta di Marsiglia.