Sharin Judo: cinque medaglie al prestigioso Trofeo internazionale Città di Como

Savona. Sabato 1 e domenica 2 febbraio si è tenuto a Gerenzano, in provincia di Varese, il 17° Trofeo internazionale Città di Como, illustrissimo torneo al quale partecipano ogni anno numerose palestre provenienti da tutta Europa.

Nelle due giornate di gare i ragazzi dello Sharin Judo sono riusciti a portare a casa ottimi piazzamenti, trascinati dalle quote rosa della palestra.

Al sabato, nella categoria Juniores, una spumeggiante Laura De Martino ha conquistato il gradino più alto del podio, vincendo tutti gli incontri prima del tempo massimo; mentre la sua compagna Althea Secchi ha festeggiato il rientro alle gare dopo parecchio tempo con un terzo posto.

Nella giornata di domenica Isabella Rimondo, nella categoria Cadette 57 kg, ha raggiunto un secondo posto di altissimo pregio, vincendo sei incontri in modo spettacolare contro atlete tutte di livello internazionale che hanno reso la sua categoria la più difficile di tutto il torneo. Isabella ha sfoggiato una forma atletica e tecnica di primo livello, fermandosi solo nella finale, persa per un piccolo ma fatale errore.

Il gruppo maschile non è stato però a guardare, inanellando altri due podi di ottima caratura. Nella categoria Esordienti Federico Cerullo ha guadagnato la medaglia d’argento, sconfiggendo cinque avversari con grande autorità, dovendo poi lasciare la vittoria all’avversario solo nell’ultimo incontro, in una finale combattuta fino al tempo limite. Mattia Trombone ha raggiunto un bellissimo terzo posto esprimendo un ottimo judo in tutti gli incontri, segnando solo una sconfitta in tutto il percorso per mano di un ostico avversario svizzero.

Non sono arrivati al podio, nonostante una buona prestazione, Emanuele Comisi, Gabriele Gizzi, Mattia Fiori, Matteo Colombi e Nicolò Farulla.

Un altro weekend di gare positivo per lo Sharin Judo, che continua a portare il judo savonese sui podi dei più prestigiosi tornei italiani. Il presidente Igor Piperis si è detto soddisfatto di un gruppo che riesce a essere sempre competitivo e vincente in tutti i tornei di prestigio e che ha uno zoccolo duro di agonisti “esperti” che fanno da traino ai più giovani ed inesperti che si affacciano a questo sport.

