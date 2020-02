Servizi Ambientali, minoranza Borghetto: “Chiediamo consiglio comunale urgente sul tema”

Borghetto Santo Spirito. A quattro mesi e mezzo dalla nomina, Milena Scosseria si è dimessa dalla presidenza della Servizi Ambientali. E sul tema è intervenuta con decisone la minoranza di Borghetto, nello specifico i gruppi “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto”, che hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente ad hoc.

“Si tratta, – hanno spiegato, – del quarto presidente che se ne va nel giro di due anni e mezzo, dopo Franco Malpangotto (nominato a giugno 2017 e dimessosi nel settembre successivo), Nino Roveraro (dimessosi nell’aprile 2018) e Alberto Bonifacino (sostituito nel settembre 2019). Apprendiamo dalle dichiarazioni della ormai ex presidente che esistevano serie divergenze tra lei e le altre figure apicali della società, da lei accusate di lasciarle poco peso decisionale”.

“Difficile però pensare che non ci fossero anche problemi di merito. Possiamo immaginare che le divergenze riguardassero le gestione dei rapporti con il personale (che recentemente ha proclamato quattro ore di sciopero), o magari anche i lavori di collegamento dei Comuni da allacciare al Depuratore, ma sono solo ipotesi; e di certo noi non possiamo (né dobbiamo) accontentarci di fare delle ipotesi”.

“Servizi Ambientali è una società pubblica, il Comune di Borghetto ne esprime il presidente e crediamo che il sindaco non possa continuare a far finta che non ci siano problemi. Non può essere un caso se nel giro di due anni e mezzo ben quattro presidenti, per un motivo o per l’altro, sono andati via anzitempo. Canepa ha il dovere di presentare una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, e di conseguenza ai cittadini, sulla situazione della Servizi Ambientali SpA e sui problemi che non le consentono di mantenere una governance minimamente stabile, che le possa permettere di funzionare al meglio”.

“Per questo abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale sull’argomento, nel quale abbiamo chiesto anche che venga sentita la ex presidente Scosseria”, hanno concluso.