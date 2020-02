Servizi Ambientali, il sindaco di Borghetto e il CdA: “Società pienamente operativa”

Borghetto Santo Spirito. “Rilevo che il CdA, nelle more di individuazione di un nuovo consigliere, continui ad essere legittimo e pienamente operativo: il presidente della Servizi Ambientali, da statuto, detiene pochissime deleghe legate alla rappresentanza istituzionale. Non ha, di fatto, alcun compito operativo. Quindi mi stupiscono le preoccupazioni espresse da alcuni soci in merito a questioni di operatività aziendale ed in special modo su questioni particolarmente tecniche come quelle inerenti il collegamento al servizio di depurazione, le cui sorti sono da anni in attesa di essere risolte e sono legate ad altri ruoli e figure che sicuramente non sono quella del presidente”.

Così il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa interviene nella bagarre scatenata dopo le dimissioni del presidente della Servizi Ambientali Milena Scosseria.

“A tal riguardo mi sento di esprimere qualche legittima perplessità se ciò sia dovuto all’inerzia o incapacità dei vari presidenti che si sono succeduti oppure ad altro. Per il definitivo collettamento di Pietra e Borgio è stato acceso un mutuo una decina di anni fa, ben prima del mio insediamento e degli ultimi presidenti. Non vorrei, per il bene della società, che si perdesse l’ennesima occasione per affrontare con serietà il problema della governance dell’azienda confondendo la causa del problema con l’effetto” conclude il primo cittadino di Borghetto Santo Spirito, che attende un confronto aperto con gli altri soci anche per definire chi potrà essere il nuovo presidente della società partecipata.

E intanto anche il CdA precisa sulla situazione aziendale, ribadendo che le funzioni di presidente sono ad ora in carica alla vice presidente e consigliera Barbara Balbo: “È fuor di dubbio che il Consiglio di Amministrazione fosse operativo da pochi mesi e, come ovvio, ha dovuto affrontare le normali vicissitudini di un organo amministrativo appena insediato ma, oltremodo, lo stesso, ha comunque affrontato temi molto delicati, dimostrando sempre di essere coeso, come si evince dai verbali societari”, afferma l’amministratore delegato Vittorio Savona.

Per quanto concerne la pianificazione aziendale e gli obiettivi societari: “A differenza di quanto dichiarato dal presidente ci sono state importanti novità che hanno coinvolto l’azienda in questi primi quattro mesi, in primis ha definito i rapporti con il Comune di Albenga ponendo le base per poter depurare la città ingauna, ha definito con fatica il sistema di bollettazione e come mai era avvenuto in precedenza, le bollette saranno recapitate agli utenti non solo nei tempi limite massimi previsti dall’Autorità, ma in significativo anticipo sugli stessi”.

“Inoltre, come già reso noto dalla stessa stampa periodica, Servizi Ambientali si sta apprestando ad indire bandi di concorso per assumere nuovo personale di ruolo all’interno della propria pianta organica, sintomo di un progredito e nuovo consolidamento della stessa società” conclude.