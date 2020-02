Servizi ambientali di Borghetto, i consiglieri: “Dobbiamo ancora apprendere dai giornali, a cose fatte”

Borghetto Santo Spirito. Si è svolta oggi l’assemblea dei soci della ‘Servizi Ambientali’ per sostituire la presidente dimissionaria, e i consiglieri comunali di Borghetto Santo Spirito, appartenenti ai gruppi “In Cammino” e “Liberiamo Liberiamo Borghetto”, composti da Giancarlo Maritano, Maria Grazia Oliva, Pier Paolo Villa, Daniela Guzzardi, affermano di “discutere dei non pochi problemi che deve affrontare la società in questa fase delicata, dal collegamento di vari comuni all’impianto di depurazione ai problemi sindacali interni all’azienda”.

“Il primo febbraio è partita la nostra richiesta di convocazione del consiglio comunale proprio su questi temi, vista la situazione di evidente difficoltà – commentano i sopracitati consiglieri – In due settimane Canepa e la sua maggioranza non hanno trovato il tempo né di convocare il consiglio da noi richiesto né, per lo meno, di riunire i capigruppo per dare un minimo di informazioni a tutti i gruppi consiliari”.

“Al contrario, ancora una volta dobbiamo apprendere tutto dai giornali, a cose fatte. Come se si trattasse di una società privata. Crediamo che sia un atteggiamento irrispettoso nei confronti non della sola minoranza, ma del ruolo del consiglio comunale nel suo complesso, come sede in cui hanno rappresentanza i cittadini di Borghetto” concludono i consiglieri comunali.