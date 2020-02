Serie D: la Legendarte domina il girone, Albisola in zona a rischio

Savona. Il girone A della Serie D femminile di pallavolo ripartirà questo weekend, dopo un fine settimana di pausa. Solidamente in vetta la Legendarte, le inseguitrici dovranno attendere un suo passo falso per riaprire la corsa.

La squadra di Finale Ligure, infatti, guida la classifica con 39 punti, punteggio pieno. Quattro punti più indietro, ma con una gara in più, la Arredamenti Anfossi di Diano Marina. Alle spalle delle dianesi Maurina Strescino e Volley Genova cercano di tenere il ritmo in vista dei playoff.

Nel turno di fine gennaio, la Legendarte, allenata da Davide Bruzzo, ha piegato in tre set la Volare volley, settima a quindici punti. Per la Arredamenti Anfossi di coach Pontacolone, invece, due vittorie. Nel turno regolare ad Alassio capitan Guglieri e compagne si sono aggiudicate il match in tre set, poi sabato 1 febbraio, anticipando il turno di questo weekend, hanno vinto con lo stesso risultato contro Quiliano.

Nella sfida playoff, vittoria per tre a uno della Maurina Strescino, proprio su Quiliano. Il Volley Genova, invece, sabato 25 gennaio ha dovuto dividere la posta con Cogoleto, che ha ceduto solo al tie break. Le imperiesi hanno così allungato sulle dirette rivali.

Nella zona retrocessione la lotta sembra altrettanto accesa. Argomento a parte è la Ap Design Alassio, che ha conquistato fin qui un solo punto e che sembra condanata a lasciare la Serie D. Cogoleto a quota 10, Iglina a quota 11 e Normac e Virtus Sestri a quota 13 potrebbero essere coinvolte.

La Iglina ha ceduto contro la Nuova San Camillo di Imperia in quattro set. Tra Virtus e Normac, invece, un match bello ed equilibrato. La Normac ha prevalso al tie break, ma entrambe le squadre sono state in vantaggio di un set.

Nel prossimo turno la capolista sarà a Cogoleto. Nella sfida playoff per la Serie C, trasferta albisolese per la Maurina Strescino e match a Imperia (Nuova San Camillo) per il Volley Genova.