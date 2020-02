Vado Ligure. Il Vado, in questo campionato, fino ad ora ha vinto sei partite. I rossoblù non hanno mai ottenuto due successi consecutivi. Solamente dando continuità ai propri risultati potranno sperare di uscire dalle posizioni a rischio; alla vigilia del turno odierno occupano il quattordicesimo posto, ossia sono in zona playout.

La formazione del presidente Franco Tarabotto la scorsa settimana ha espugnato il campo del Fossano. Oggi al Chittolina ospita il Prato, secondo in classifica e in piena lotta per la promozione in Serie C. Non sarà quindi la partita più facile per centrare la seconda vittoria di fila, ma in questo campionato i risultati a sorpresa sono stati frequenti. All’andata i toscani vinsero 4 a 2.

La cronaca. Luca Tarabotto schiera Illiante, L. Casazza, Tona, Venturini, Redaelli, Guarco, Bruschi, Dagnino, Piacentini, Varela, Rotulo.

In panchina Faggiano, Alberto, Pittaluga, Castaldo, Terzoni, Tomasini, Alessi, Cecon, Gallo.

Il Prato guidato da Vincenzo Esposito scende in campo con Bagheria, Gentili, Tomi, Gargiulo, Giampà, Bassano, Regoli, Carli, Fanucchi, Banegas, Surraco.

A disposizione Piretro, Cecchi, Diana, Sciannamè, Ghini, Casati, Mariani, Diarrassouba, Akammadu.

Dirige l’incontro Andrea Zanotti della sezione di Rimini, assistito da Luca Bernasso e Luca Noè Marseglia (Milano).

Al 20° risultato ancora fermo sullo 0 a 0.

I pratesi sono imbattuti da cinque turni, ma di recente hanno rallentato il passo, dato che tre di questi risultati positivi sono pareggi. Il Vado, al contrario, nel suo rendimento altalenante non conosce il segno “X” da ben sei giornate, nelle quali ha ottenuto tre successi e tre sconfitte.

Al 28° Prato in vantaggio. Rete realizzata da Banegas, al suo terzo gol in questa annata. 0 a 1.

Il Vado non riesce nemmeno ad abbozzare una reazione che al 31° i biancazzurri colpiscono ancora, questa volta con Surraco, al quarto sigillo stagionale in campionato. 0 a 2.

Festeggiano i sostenitori ospiti; considerato che la Lucchese per il momento è ancora ferma sul pari, il Prato è nuovamente capolista.

La differenza di valori sul terreno di gioco appare evidente. Il Prato affonda i colpi e al 40° va nuovamente a segno con Banegas: 0 a 3.

Termina il primo tempo con il Prato in vantaggio per 3 a 0; partita che appare ormai compromessa per i rossoblù.

Nel secondo tempo i toscani controllano la partita. Malumore tra i tifosi pratesi per la notizia della rete della Lucchese, che si riprende il primo posto.