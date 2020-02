Savona. Sono sette i calciatori del girone A di Serie D squalificati questa settimana dal giudice sportivo.

Maikol Benassi (Lucchese) è stato fermato per tre giornate in quanto espulso “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al volto”.

Dovranno saltare la prossima partita Mirko Saltarelli (Borgosesia), Federico Varano (Chieri), Andrea Addiego Mobilio (Fezzanese), Dario Benedetti (Ghivizzano Borgoamozzano), Andrea Gulli (Ligorna) e Zah Thomas Kouassi (Prato).

Gli allenatori Luciano De Paola (nella foto) (Savona) ed Alessandro Cesa (Ligorna) sono stati squalificati per una gara.

Davide Sonetti, dirigente del Ligorna, è stato inibito fino al 16 aprile in quanto “allontanato per avere protestato avverso una decisione del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva reiterate espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo del medesimo. Al termine della gara, si recava indebitamente sul terreno e teneva condotta gravemente minacciosa all’indirizzo dell’arbitro trattenendo indebitamente le chiavi del rispettivo spogliatoio rivolgendogli espressioni irridenti. Convinto da un dirigente della società a riconsegnare le chiavi, rivolgeva nuovamente espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione dell’aggravante di avere tenuto la condotta in palese violazione dei doveri derivanti dal ruolo ricoperto”.

La classifica marcatori dopo 24 giornate:

16 reti: Casolla (Bra)

15 reti: Ravasi (Borgosesia), Grassi (Seravezza Pozzi)

12 reti: Corno, Sorrentino (Caronnese), Lucatti (Ghivizzano Borgoamozzano), Scalzi (Sanremese), Melandri (Chieri)

10 reti: Di Lernia (Casale), Frugoli (Seravezza Pozzi)

9 reti: Di Paola (Real Forte Querceta), Coccolo (Casale)

8 reti: Siani (Savona), Romani, Sangare (Fossano), Fofana (Prato)

7 reti: Falchini (Real Forte Querceta), Di Renzo (Casale), Scaringella (Caronnese), Chiarabini (Ligorna), Tripoli (Savona/Lavagnese)

6 reti: Cruciani (Lucchese), Disabato (Savona), Fanucchi (Prato), Varano (Chieri)

5 reti: Pedrabissi (Verbania), Cristini (Fossano), Tomi (Prato), Alessi (Vado), Doveri, Guidi (Real Forte Querceta), Addiego Mobilio (Fezzanese), Vignali (Lucchese), Poesio (Casale), Felleca (Ghivizzano Borgoamozzano)

4 reti: Tanasa (Caronnese), Varela, Piacentini, Bruschi (Vado), Diallo (Fezzanese), E. Oneto (Lavagnese), Cellini (Prato), Podestà, Bortoletti (Seravezza Pozzi), Gulli, Kacorri (Ligorna), Matera (Borgosesia), Mitta, Boloca (Fossano), Spinosa, Colombi (Sanremese)

3 reti: Fomov (Ghivizzano Borgoamozzano), Di Prisco (Caronnese), Ferrandino, Castelletto, Muzzi (Borgosesia), Castaldo (Vado), Cantatore (Fezzanese/Lavagnese), Gatti (Verbania), A. Buglio (Casale), Fazzi, Meucci, Falomi (Lucchese), Corsini, Vallerga (Ligorna), Armato (Bra), Galvagno (Fossano), Demontis (Sanremese), Ghinassi, Giovannini (Savona), Avellino, Perasso (Lavagnese), F. Maccabruni, Granaiola (Seravezza Pozzi), Austoni (Verbania), Valente, Dell’Amico, Baudi (Fezzanese), Surraco (Prato)

2 reti: Mancini, Zunino, Mitta (Ligorna), Tivegna (Fezzanese), Cosentino (Caronnese), Giraudo (Fossano), Spera, Campagna, El Hamdaoui (Bra), Giordani, Bongiorni (Seravezza Pozzi), Sbordone, Yeboah Johnson (Chieri), Nottoli, Marin, Aprile, Papi, Solinas (Ghivizzano Borgoamozzano), Donaggio, D’Antoni (Vado), Bigotto (Borgosesia), Giampà, Diana, Gentili, Kouassi, Diarrassouba, Cellini, Banegas (Prato), Iadaresta, Nannelli, Remorini, Benassi (Lucchese), Buratto (Savona), Likaxhiu, Gagliardini (Sanremese)

1 rete: Musacci (Real Forte Querceta), Capotos, Danovaro, Castorani, Lala (Ligorna), Battistello, Putzolu, Vernocchi (Caronnese), Panzani, Ibe, Bellini, Sadouk, Corio, Perperaj, Mutti, Colombo (Verbania), Bitep, Papini, Nolè (Lucchese), Nannipieri, Andrei (Seravezza Pozzi), Sarr, Tuzza, Brancato, Rossi, Petracca, Marchisone (Bra), Saltarelli, Renolfi (Borgosesia), Samake Badra, Barcellona, De Riggi, Cecchi, Bragadin, Della Valle, Silenzi, Coulibaly (Chieri), Manes, De Iulis, Lo Bosco (Sanremese), Lazzarini, Fantini (Real Forte Querceta), Bagatti, Benedetti, Borgia (Ghivizzano Borgoamozzano), Saporiti, Zavatto, Bruzzi, Brunetti (Fezzanese), Redaelli, Fossati, Gagliardi, Terzoni (Vado), Stronati, Vita, D’Ambrosio, Albani (Savona), G. Basso, Alluci, Hadj Katim, Righetti, D’Orsi, Rossini, Cantatore, Bellucci, S. Basso, Bonaventura, Queirolo (Lavagnese), Tomi, Regoli, Gargiulo (Prato), Lamesta, Mair, Mullici, Cappai, Cintoi, El Khayari (Casale), Scotto, Chiappino, Campana, Pagliaro (Fossano)

Autoreti: 1 Todisco, Diallo (pro Vado), Benedetto, Di Vittorio (pro Caronnese), Danovaro (pro Borgosesia), Fortis (pro Bra), Bertoglio (pro Prato)