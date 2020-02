Fossano. Fossano e Vado, due squadre neopromosse in questo campionato di Serie D, avevano iniziato la stagione affrontandosi in Coppa Italia domenica 18 agosto. Vinsero i rossoblù per 2 a 1.

Domenica 13 ottobre, in campionato, gli azzurri si presero la rivincita, imponendosi per 2 a 0 al Chittolina. Oggi le due formazioni si ritrovano di fronte sul terreno del Pochissimo per la settima giornata del girone di ritorno. Ci arrivano con stati d’animo differenti: i piemontesi sono reduci da una sconfitta, ma era stata preceduta da due successi e veleggiano in una soddisfacente nona posizione in classifica. I vadesi arrivano da due partite perse e si trovano impantanati ai margini tra zona playout e retrocessione diretta.

Il Vado può contare su un nuovo arrivo: il difensore Galliano Venturini, classe 2000, ex Cittadella e Vigasio.

La cronaca. Fabrizio Viassi manda in campo Merlano, Boloca, Scotto, Cristini, Galvagno, Pagliaro, D’Ippolito, F. Giraudo, Coviello, Bergesio, D’Ambrosio.

In panchina siedono Bosia, S. Giraudo, Sangare, Bertoglio, Madeo, Lanfranco, Chiappino, Zeni, Fogliarino.

Il Vado, con mister Luca Tarabotto costretto in tribuna perché ancora squalificato, schiera Illiante, L. Casazza, Tona, Venturini, Redaelli, Guarco, Bruschi, Dagnino, Piacentini, Varela, Rotulo.

A disposizione Faggiano, Alberto, Pittaluga, A. Casazza, Terzoni, Cassata, Alessi, Cecon, Tomasini.

Arbitra Carlo Esposito della sezione di Napoli, coadiuvato da Stefano Gioffredi (Lucca) e Lorenzo Dario Puccini (Pontedera).

Al 4° Piacentini prova la conclusione a rete, ribattuta da un avversario.

Al 10° calcio di punizione per gli azzurri. Se ne incarica Pagliaro, a lato di poco.

Equilibrio in campo; le due squadre sembrano fronteggiarsi ad armi pari.

Al 16° Illiante in presa alta blocca un traversone di Coviello.

Cartellino giallo, al 23°, all’indirizzo di Cristini per un fallo su Piacentini.

Al 27° ammonito Bruschi per un intervento irregolare ai danni di Galvagno.

Al 32° palla messa in mezzo da Pagliaro, Giraudo colpisce di testa: para Illiante.

Al 33° incursione in area di rigore di Guarco, Scotto lo atterra: cartellino giallo e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Bruschi che mette in rete. 0 a 1.

I padroni di casa provano una reazione. Al 37° conclusione di D’Ippolito, sul fondo.

Al 41° corner battuto da Pagliaro, incornata di Giraudo: alta.

Al 46° Pagliaro trova lo spazio per il tiro ma non inquadra la porta.

Si rientra negli spogliatoi dopo un minuto di recupero. Vado in vantaggio 1 a 0.