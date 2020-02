Loano. Niente da fare per il Basket Loano nella trasferta di Chiavari, nella quale viene battuto dall’Aurora per 94 a 69.

Primo quarto targato Loano, che alternando buone azioni offensive ad azioni con gravi amnesie difensive chiude in vantaggio di 3 punti.

Nel secondo periodo i ragazzi di coach Taverna iniziano bene, per poi perdersi nei minuti finali smettendo di difendere, commettendo errori di concetto ed errori di rotazioni difensive, concedendo all’Aurora di arrivare in vantaggio di 15 lunghezze alla sirena di metà partita.

Nel terzo quarto giunge la reazione dei ragazzi loanesi che con fatica arrivano a ridurre il distacco fino al meno 5, ma alcune decisioni arbitrali discutibili fanno cambiare l’inerzia della partita, così che i chiavaresi riescono nuovamente a ritrovarsi in una situazione di comodo vantaggio al trentesimo.

Nell’ultimo quarto Loano è scarica; nei primi minuti prova a dare un’altra scossa al punteggio ma non ne ha più, così i ragazzi di coach Marenco con un parziale di 10 a 0 in un paio di minuti piazzano l’ultimo allungo arrivando poi alla sirena finale sul punteggio di 94-69.

“Dopo due buone prestazioni arriva questa battuta di arresto – commenta coach Alessandro Taverna -. Nel momento in cui siamo dobbiamo essere sempre concentrati al cento per cento per farci rendere, bisogna lavorare in settimana e migliorare ancora”.

In graduatoria il Loano resta solitario in quarta posizione. Domenica 16 febbraio alle ore 18,30 ospiterà la Willy Sport PGS Auxilium.

Il tabellino:

Aurora Basket Chiavari – Pasta Fresca Bussone Loano Garassini 94-69

(Parziali: 17-20; 46-33; 70-51)

Aurora Basket Chiavari: Garibotto 40, Elia 16, Ravera 14, Al. Solari 13, Curaci 8, Andreani 3, Bafico, Tsakarissianos, Maggi, An. Solari, G. Solari. All. Marenco.

Pasta Fresca Bussone Loano Garassini: Tassara 11, Bussone 14, Borgna 8, Altamura 7, Giromini 9, Fumagalli 9, Piccardo 2, Panizza 5, Vaccarezza, Scarato, Angelucci 4. All. Taverna, Ass. S. Volpi.

Arbitri: Rezzoagli (Rapallo) e Altamura (Genova).

Nella foto: Tassara in azione