Savona. La Serie D di pallavolo maschile ha visto confermarsi la leadership della Grafiche Amadeo Sanremo, che esce sempre più fortre anche da questo weekend.

Prima dello stop forzato del campionato, la prima della classe ha chiuso il mese di febbraio con l’ennesima vittoria, la decima su undici gare, riprendendo il ritmo perso nel turno precedente contro il Cus Genova. In casa, i sanremesi di capitan Gazzera hanno lasciato ben poco alla Volare volley di coach Eric Pino, incassando tre punti in tre set.

Meno brillante la seconda della classe, che contava almeno di tenere il ritmo. Il Cus Genova, invece, a Imperia ha addirittura perso. Ottima gara del Volley Primavera di Marco Canetti, che ha saputo tener testa ai cussini e prendersi il match al tie break. Il primo posto, ora, per la squadra di Fernando Mancini sembra una sfida impossibile.

È servito il tie break anche a Pietra Ligure, tra Maremola e Adpsm2013 Rapallo. Gara equilibratissima, con due set decisi con soli due punti di margine. Alla fine il quinto parziale lo ha vinto il Maremola (15-12), che ha così incassato due punti.

Vittoria da tre punti, invece, per la Serrafrutta Alassio. Il team allenato da Bruno Croce si è imposto in casa contro la 3 Stelle villaggio Segesta. Gli alassini mantengono così il terzo posto e si avvicinano al Cus Genova. Considerando la gara in meno disputata, Alassio può ambire al sorpasso sui cussini.

La Serie D di pallavolo si fermerà ora almeno per un weekend, come tutte le manifestazioni liguri. Arriveranno poi gli aggiornamenti su quando e come si recupereranno i turni saltati.