Savona. La Serie C di pallavolo femminile è giunta alla quattordicesima giornata. In vetta rimane la Normac, seguita a due punti dalla Lunezia. Il campionato si conferma ancora in bilico.

Le due prime della classe, ampiamente in fuga da tempo, hanno entrambe prevalso per tre set a zero contro le rivali di giornata. La capolista di capitan Montinaro ha piegato la Volare allenata da Matteo Licata, mentre la Lunezia di coach Giannoni ha avuto la meglio sulla Admo di Dalmaso. Distanze inalterate tra di loro, quindi.

Vittoria da tre punti anche per Cogoleto. Le ragazze di Massimo Pecorari si sono imposte in casa sulla Grafiche Amadeo Sanremo, che rimane così imbrigliata a centro classifica. La Cogoleto, comunque, le possibilità di riaprire la sfida per il primo posto sembrano minime.

Tre a uno, ma fuori casa, per il Volley Genova Vgp. Ad Albenga Silvia Romano e compagne piegano la squadra di coach Di Vicino e tengono il ritmo di Cogoleto, che dista solo due punti. Rallentano invece le albisolesi della Iglina: la squadra allenata da Francesco Valle ha la meglio a Rapallo, contro la Tigullio volley project capitanata da Giada Gulisano, solo al tie break, dopo una gara equilibrata ed avvicente.

Vince al tie break anche la Nuova lega pallavolo Sanremo. Il 3-2 per le padrone di casa matura di rimonta, dopo che la Subaru di Juri Valente si era portata in vantaggio di due set. La rimonta porta anche le sanremesi ad avvicinarsi a una sola lunghezza dalle dirette rivali.

Vince ancora e sale al sesto posto della Serie C, poi, il Celle Varazze volley. Il team neopromosso e allenato da Enrico Lamballi ha vinto nettamente a Casarza Ligure, ospite del fanalino di coda del campionato.

Nel prossimo weekend la Serie C vedà la Normac in casa della Iglina Albisola e la Lunezia a Sanremo, contro la Grafiche Amadeo. La sfida a distanza prosegue.