Savona. La Normac e la Lunezia proseguono a veleggiare. Il campionato di Serie C di volley femminile è sempre più una corsa a due.

La quindicesima giornata ha confermato le gerarchie della Serie C. La Normac, che guida la classifica con 43 punti, ha vinto in casa dell’Iglina Albisola per tre set a zero. Stesso risultato a Sanremo, dove la Lunezia di Lorenzo Giannoni ha avuto la meglio sulla Grafiche Amadeo. Per la squadra allenata da Paolo Repetto la vittoria conferma la leadership e le forti possibilità di una promozione nelle serie nazionali per la prossima stagione.

In coda, la quattordicesima piazza è sempre del Casarza Ligure, che giace a sei punti. Nell’ultimo turno a Genova Voltri la Subaru Olympia ha sconfitto il Casarza per tre set a uno. Dopo un buon avvio, le ospiti allenate da Fausto Valle hanno poi ceduto i tre set successivi.

Punti, invece, per le altre società coinvolte nelle sfide retrocessione. La Volare volley è salita a dodici punti vincendo contro l’Albenga. Tre a uno il risultato conclusivo, che consente alle genovesi di agganciare la Nuova lega pallavolo Sanremo. La società sanremese, infatti, a Genova Sestri ha ceduto contro il Volley Genova, pur conquistando un punto. Il match ha visto le ospiti avanti per 0-2, prima della rimonta di Silvia Romano e compagne.

Tie break anche tra Celle Varazze e Cogoleto volley. La striscia positiva di coach Lamballi si ferma in una gara casalinga, ma i due set conquistati e il grande equilibrio in camo sono stati buoni segnali per la neopromossa, che ora naviga in acque tranquille.

A Lavagna, infine, la Admo ha lasciato strada alla Tigullio volley project. Tre a uno per le ospiti il risultato finale, che consente alla squadra di Rapallo di sorpassare le dirette rivali.

Nel prossimo turno, in campo il 22 febbraio, la Normac ospiterà la Grafiche Amadeo, mentre la Lunezia riceverà in casa il Volley genova.