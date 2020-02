Vado Ligure. Ritorna alla vittoria la formazione di Serie B femminile griffata Amatori Pallacanestro Savona che nella seconda gara consecutiva casalinga stende la Florence e mantiene 6 punti di vantaggio dalla terza posizione occupata in solitaria da Siena.

Ma non è tutto oro quello che luccica. La prestazione delle vadesi non è troppo convincente sotto il profilo del gioco; come si dice in questo caso, si salva solo il risultato.

Le pappagalline si presentano con la sola assenza di Vivalda, ma alcuni elementi sono ancora alla ricerca della forma migliore dopo i vari acciacchi recenti.

L’inizio è tutto di marca biancorossa, con la Florence che non vede la via del canestro. Ma basta un piccolo calo difensivo delle padrone di casa per permettere alle gigliate toscane di rientrare con 9 punti pressoché consecutivi. Il primo quarto si chiude infatti sul 15 a 9 per l’Amatori, che riparte nel secondo quarto con la stessa energia del primo e ben presto raggiunge la doppia cifra di vantaggio con i canestri di una ritrovata Poggio (16 i punti per la lunga vadese in questo match).

Si va all’intervallo lungo con l’Amatori avanti di 17 lunghezze, sul 33 a 16, e con il totale controllo del match.

Dopo la pausa lunga esce dagli spogliatoi una squadra scarica e molle in difesa. Le biancorosse del presidente Mazzieri, dopo aver toccato anche i 20 punti di vantaggio nel terzo quarto, cominciano gradatamente a perdere energia e scherzano con il fuoco. La Florence ha un sussulto a circa 5 minuti dal termine con tre triple consecutive torna prepotentemente in gara e a 3 minuti dalla fine il vantaggio dell’Amatori è di soli due possessi.

La formazione toscana, però, ha il demerito di non crederci fino in fondo e bastano un paio di tiri liberi segnati dalle biancorosse a riportare il sereno in casa vadese e a condurre in porto una vittoria comunque meritata.

Ora l’Amatori è attesa dalla temibile trasferta a Firenze contro l’Avvenire Rifredi che è alla disperata ricerca di punti salvezza, sabato 22 febbraio alle ore 20,30. Palestra insidiosa, dalla quale l’anno scorso le pappagalline erano uscite con le ossa rotte. Massima attenzione quindi per permettere alle vadesi di mantenere il vantaggio su Siena che scenderà al geodetico la domenica successiva.

Il tabellino della partita valevole per la 18ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Il Fotoamatore Florence Basket 60-50

(Parziali: 15-9; 33-16; 43-30)

Amatori Pallacanestro Savona: Pregliasco, Picasso, Lanari, Carbonell 5, Franchello, Poggio 16, Zignegno 4, Dagliano 9, Paleari 15, Principi 2, Zappatore 4, Leonardini 4. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna e G. Cacace.

Il Fotoamatore Florence Basket: Stefanini 8, Navarria, Ciantelli 19, Mascio 3, Palchetti, Gabrielli 10, Diakhate, Mortelli, Puccini, Consumi 3, Colantoni 7. All. Brienza.

Arbitri: Oro e De Angeli (Genova).