Andora. Esiti ribaltati, rispetto all’andata, per le due compagini della Liguria che militano in Serie A2.

L’Andora, a metà novembre, era stata seccamente battuta dal Bra. Sabato si è riscattata, piegano i braidesi col punteggio di 16 a 11. Un successo che permette ai biancazzurri di consolidare la settima posizione, portandosi ad 1 punto proprio dal Bra.

Al contrario, l’AB Genovese aveva prevalso di misura sul Mondovì. Sui campi di casa i monregalesi hanno avuto la meglio, sconfiggendo nettamente i genovesi. Entrambe le squadre ora si trovano al terzo posto in classifica; il Masera le precede di 1 punto mentre la capolista Nus è a più 4.

Di seguito i tabellini degli incontri giocati dalle due squadre liguri.

Andora – Bra 16-11

Combinato: G. Freccero – F. Bertolusso 25-25

Prima coppia: R. Rossi / G. Morotti – L. Balla / A. Mana 6-9

Primo individuale: P. Longagnani – E. Bertini 11-7

Terna: G.L. Gottardo / A. Cappato / L. Armato – M. Spruglioli / A. Mamino / G. Gastaldi 7-9

Staffetta: N. Gallizia / S. Sciutto – L. Balla / L. Castellino 18/28, 18/28, 36/56 – 22/28 10/24 32/52

Primo tiro precisione: G.L. Gottardo – F. Bertolusso 12-18

Secondo tiro precisione: P. Longagnani – A. Mamino 12-2

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Andora – Bra 1-0

Tiro progressivo: N. Gallizia – L. Castellino 29/44 – 19/39

Tiro progressivo: S. Sciutto – L. Balla 41/48 – 36/44

Seconda coppia: P. Longagnani / G. Morotti – M. Spruglioli / A. Mana 0-11

Terza coppia: R. Rossi / M. Morotti – M. Bressi / G. Gastaldi 1-11

Secondo individuale: G. Freccero – F. Bertolusso 11-6

Terzo individuale: A. Cappato – A. Mamino 11-4

Arbitro: Pescetto

Mondovì – AB Genovese 21-6

Combinato: C. Negro – A. Dondero 29-25

Prima coppia: E. Trivellin / S. Arcilasco (L. Peano) – A. Rossi / M. Ginocchio 0-11

Primo individuale: F. Gasco – T. Micheli 11-2

Terna: G. Parena / C.R. Lucco / S. Zunino – E. Piccardo / S. Del Bene / P. Cambiaso 9-2

Staffetta: L. Peano / G. Bertotti – M. Saettone / L. Caviglia 28/29, 24/28, 52/57 – 21/28 16/24 37/52

Primo tiro precisione: C. Negro – A. Rossi 27-14

Secondo tiro precisione: F. Gasco – A. Dondero 15-0

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Mondovì – AB Genovese 1-0

Tiro progressivo: G. Bertotti – L. Caviglia 29/48 – 37/47

Tiro progressivo: L. Peano – M. Saettone 41/49 – 38/47

Seconda coppia: F. Gasco / L. Peano – F. Vaccarezza / T. Micheli 10-6

Terza coppia: C.R. Lucco / G. Parena – E. Piccardo / R. Foppiano 6-7

Secondo individuale: E. Trivellin – A. Rossi 11-6

Terzo individuale: C. Negro – A. Dondero 11-4

Arbitro: Marello