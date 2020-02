Palermo. Mentre la neopromossa Rari Nantes Salerno sta disputando un campionato brillante, al punto che occupa la settima posizione in classifica, altrettanto non si può dire dell’altra formazione proveniente dalla Serie A2, il Telimar Palermo. I siciliani sono penultimi in classifica, con soli 5 punti.

Va decisamente meglio alla Rari Nantes Savona che, con 22 punti all’attivo in 14 giornate, veleggia al quinto posto, alle spalle delle quattro compagini più forti che disputeranno i playoff per lo scudetto. I biancorossi, reduci da tre partite casalinghe consecutive, viaggiano in Sicilia con l’obiettivo di dare continuità al periodo positivo che dura da quattro turni, con due pareggi e due vittorie. All’andata la Rari vinse 14 a 13. Oggi l’obiettivo è vincere per consolidare la quinta piazza, che darà accesso alla competizione europea.

Telimar Palermo – Carige Rari Nantes Savona

Telimar Palermo: Washburn, Del Basso, Cesarò, Di Patti, Occhione, M. Zammit, Giliberti, Saric, Lo Cascio, Maddaluno, Draskovic, Migliaccio, Sansone. All. Formiconi.

Carige Rari Nantes Savona: Morretti, An. Patchaliev, Boggiano, Vuskovic, Molina Rios, Rizzo, Piombo, Campopiano, L. Bianco, Bragantini, E. Novara, Grossi, Da Rold. All. Angelini.

