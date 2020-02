Savona. Quattro giorni il pareggio ottenuto a Salerno, la Carige Savona affronta l’altra Rari Nantes del massimo campionato italiano, ossia la Florentia. La partita è un recupero dell’ottava giornata, inizialmente programmata per il 24 novembre, quando venne rinviata per allerta meteo.

La formazione allenata da Angelini occupa la sesta posizione con 15 punti, 4 in più della Florentia che è decima e alla ripresa del campionato è stata nettamente battuta dal Brescia.

La cronaca.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Rari Nantes Florentia 0-0

(Parziali: 0-0

Carige Rari Nantes Savona: Morretti, An. Patchaliev, Boggiano, Vuskovic, Molina Rios, Rizzo, Piombo, Campopiano, L. Bianco, Bertino, E. Novara, Caldieri, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Rari Nantes Florentia: Cicali, Chemeri, Carnesecchi, Coppoli, Sordini, Lynde, Turchini, Dani, Razzi, Benvenuti, Astarita, A. Di Fulvio, Antonini. All. Roberto Tofani.

Arbitri: Filippo Gomez (Napoli) e Giuliana Nicolosi (Catania). Delegato Fin: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note.