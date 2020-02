Savona. Campionato di Serie A1, quattordicesimo turno, giro di boa, primo di ritorno. La RN Savona supera 12 a 9 Canottieri Napoli. Unica nota a margine: un ultimo quarto troppo blando dei locali , affrontato comunque a risultato formalmente acquisito. Incontro disputatosi questo pomeriggio, alla piscina “Zanelli”, a partire dalle 14.15.

I biancorossi di Angelini, protagonisti finora di una buona annata, sono sesti in classifica (23 punti). I campani figurano invece come fanalino di coda, con appena 4 punti (una vittoria, un pareggio – proprio all’andata, 8 a 8 contro Savona – dodici sconfitte, con quella odierna) e maggior numero di reti incassate (188) nel torneo.

Carige RN Savona-Canottieri Napoli 12-9 (2-1, 2-1, 7-2, 1-5)

Rari Nantes Savona: Morretti, An. Patchaliev (1), Boggiano, Vuskovic (1), Molina (2) Rizzo (2), Piombo (1) Campopiano (1), L. Bianco (1), Bragantini (1), E. Novara, Grossi (1) Caldieri, Da Rold. All. Angelini

Canottieri Napoli: Altomare, A. Zizza, Di Costanzo, Baldi, Confuorto, Cerchiara (3), Massa (1), Patterson, Halaijan (1), A. Lorenzo, Mutariello (1), Borrelli (2), Esposito (1) Vassallo. All. Andrè

Arbitri: Carmignani (Messina) e Fusco (None). Delegato Fin: Carannante (Torino).

Cronaca diretta:

Prima dell’inizio si osserva un minuto di silenzio alla memoria di Mario Berruti, dirigente della Rari scomparso prematuramente questa notte. Una settantina gli spettatori gli spalti.

L’avvio tarda di un quarto d’ora abbondante (ore 14.17). Si attende il medico federale a bordo vasca.

A 7’49” La prima sortita è degli ospiti. Borrelli prova a sorprendere, senza esito, Moretti con un pallonetto dalla distanza.

Dalla parte opposta un’iniziativa di Novara viene murata dalla difesa campana.

A 6’35” tiro di Petterson, Moretti para con la faccia.

A 5’20” la Rari Nantes sblocca il risultato con Bianco, abile a finalizzare una rapida contro fuga partita da Rizzo. 1-0.

A 4’30” Pareggio della Canottieri, autore del gol è Cerchiara. 1-1.

A 2’25” Rari Nantes nuovamente in vantaggio. Rizzo approfitta degli spazi lasciati dalla difesa ospite, trafiggendo Altomare di giustezza. 2-1.

A seguire. Moretti chiude la saracinesca, intercettando un siluro di Borrelli.

Fine del primo quarto (ore 14.29). Parziale: 2 a 1.

A 6’46” Di Costanzo va nel pozzetto. Molina prova a battere a rete: Vassallo si si oppone. L’azione prosegue.

Destro di Rizzo, si infrange sulla traversa. La Rari Nantes non sfrutta pertanto la prima superiorità numerica dell’incontro.

A 4’15” Bragantini non trova il giusto angolo, da buona posizione, a tu per tu con Vassallo. Il portiere campano risulta comunque protagonista in questa prima parte della seconda frazione.

A 3’50” Canottieri in attacco. Boggiano scheggia la traversa.

A 3’05” Tris RN Savona. La marcatura è a firma di Molina. 3-1.

La Rari Nantes pressa alta. La Canottieri ribatte, proponendosi con dei tiri da lontano. A tal proposito, altro legno degli ospiti, questa volta colto da Massa (palo).

A 1’29” Rari Nantes al massimo vantaggio, grazie a Molina, che girandosi alla porta non lascia scampo a Vassallo. Doppietta dell’esperto centro boa spagnolo.

A 1’02” Napoli accorcia le distanze. Massa riporta i suoi a -2. 4-2.

Termina il secondo quarto (ore 14.45). Parziale 4-2.

A 6’55” Rizzo beffa Vassallo con un tiro ravvicinato sotto la traversa. 5-2.

A 6’20” Rari Nantes ancora a segno, mattatore Rizzo. I biancorossi di Angelini prendono il largo, portandosi a +4. 6-2.

Dalla parte opposta Moretti sventa abilmente una contro offensiva avversaria (per la verità sporadica in questo terzo tempo).

A 5’30” Gol Rari Nantes. Piombo segna la settima rete. Ora il margine è a 5 lunghezze.

Espulso il portiere campano Vassallo. Rientra il vice Altomare.

A 3’41” Rari Nantes dilaga con Bragantini, bravo a sfruttare un’indecisione del blocco difensivo campano. 7-2.

Viene intanto espulso per proteste il tecnico della Canottieri.

A 3’06” Un lungo scambia libera Cerchiara. Il giocatore ospite, già a segno nel primo tempo, finalizza da pochi passi. 8-3.

a 2’10” Vuskovic ristabilisce a +6 il vantaggio della RN Savona, approfittando della superiorità numerica. 9-3.

A 1’24” Rari Nantes in doppia cifra: preciso mancino di Campopiano (gol dell’ex per l’attaccante biancorosso). 10-2.

A seguire, Patchaliev si procura un rigore, senza però riuscire a trasformarlo.

A 35″ la Canottieri Napoli trova la seocnda rete del quarto con Borrelli. 10-4.

Sul fischio della sirena, trova gloria anche Grossi. Gran bel tiro dalla distanza: nulla da fare per Altomare. 11-4.

Finisce dunque la penultima frazione (ore 15.05).

A 6’45” Piombo va nel pozzetto. Halaijan supera Moretti con un tiro a filo di palo. 11-5.

A 4’55” Bianco, pallonetto dalla distanza. Alto.

A 4’08” Patchaliev realizza su rigore, riportando la Rari a +7. 12-5.

A 3’40” Cerchiara si dimostra nuovamente abile negli ultimi cinque metri, rifinendo con scaltrezza una rapida contro fuga. 12-6.

2’35” La RN Savona molla la presa. La Canottieri, caparbia, accorcia ancora le distanze, con Mutariello. 12-7.

A 48″ Canottieri Napoli ancora a segno (firma di Esposito). Ultimi quarto eccessivamente allentato della Rari Nantes, che comunque amministra un vantaggio ormai tranquillo e rassicurante. 12-8.

A 13″ Napoli si porta e chiude a -3. Rete di Borrelli.

Finisce dunque l’incontro (ore 15.22): Rari Nantes Savona-Circolo Canottieri Napoli 12-9.