Salerno. Dopo la lunghissima sosta, 55 giorni, per gli impegni dell’Italia, riparte il campionato di Serie A1. Alla piscina Simone Vitale di Salerno si affrontano i padroni di casa e la Rari Nantes Savona per la 12ª giornata, ossia la penultima del girone di andata.

La neopromossa toscana e i biancorossi condividono la sesta posizione con 14 punti all’attivo, anche se va tenuto conto del fatto che i liguri hanno una partita da recuperare. Si gioca nella città di Eduardo Campopiano, il quale però è cresciuto in un’altra società, il Circolo Nautico Salerno.

La cronaca. Nel primo sprint Campopiano (nella foto) parte troppo presto: il primo pallone va ai locali. Il primo tentativo è di Molina, in acqua fin dal primo minuto nonostante i timori della vigilia per un mal di schiena: para Santini.

Uomo in più per Salerno, Cuccovillo non trova la porta. La Rari va al tiro per due volte, Santini si erge protagonista con due grandi parate. Poi il portiere salernitano si ripete con un intervento notevole su Novara. Ai biancorossi non basta nemmeno la prima superiorità: risultato fermo sullo 0 a 0.

Uomo in meno per fallo grave di Patchaliev, Morretti para il tiro di Gandini. Sull’azione successiva il numero 1 savonese dice no anche a Luongo. A 2’03” dalla prima sosta la Rari capitola di fronte al tiro dalla distanza di Elez: 1 a 0.

Respinta di Santini, Vuskovic fa suo il pallone e Malandrino commette fallo da rigore. Campopiano non sbaglia: 1 a 1 a 6’15”.

I liguri sfruttano una buona opportunità con Campopiano che si libera di Scotti Galletta con un gran movimento e a tu per tu col portiere lo trafigge. 1 a 2 a 6’55”.

Il Salerno ristabilisce subito la parità: la difesa a zona dei biancorossi costringe Scotti Galletta al tiro da lontano, che passa sotto il braccio di Morretti. A 7’16” risultato di 2 a 2. Si chiude così un primo quarto giocato a ritmi intensissimi.

Angelini schiera Da Rold al posto di Morretti. Fallo grave di Tomasic, subito palla a Novara, in piena solitudine grazie ad un equivoco sull’espulsione dei locali, che insacca. 2 a 3 a 1’18”.

Il Savona, ben chiuso a zona, non concede spazi al centro. Ancora una superiorità ospite ma la conclusione di Vuskovic non trova la porta.

Uomo in più per il Salerno, tiro di Luongo da posizione tre: respinge Da Rold. Cambio fronte e a 5’23” Patchaliev è rapido ad arrivare alla conclusione vincente: 2 a 4.

Gallozzi va nel pozzetto, Novara riceve ma questa volta è impreciso e spara sulla traversa. Rizzo ci prova dalla distanza, Santini è attento. Il Salerno si riporta in scia a 7’16” con un gran gol da posizione di centroboa di Scotti Galletta: 3-4. Angelini richiama Rizzo per il pallone concesso ai rivali.

A metà gara i savonesi conducono con una rete di vantaggio. Palla al centro presa da Gallozzi; tiro di Elez, para Da Rold. La Carige trova spazi nella difesa ospite, a 51″ Vuskovic ha tutto il tempo per preparare il tiro e segnare il 3-5.

Passaggio di Elez e un missile di prima intenzione di Cuccovillo da posizione uno tiene i locali a meno 1: 4-5 a 2’01”. La porta savonese è nuovamente difesa da Morretti.

La Rari fallisce una superiorità, ma nell’azione successiva Vuskovic scappa a Cuccovillo che lo ferma da dietro. Rigore a 3’28”: il mancino di Campopiano sbatte sul palo interno ed entra in rete. 4 a 6.

Piombo va nel pozzetto. Parrilli imbecca Scotti Galletta libero sul secondo palo ed è tripletta per il numero 5 locale. A 3’58” risultato di 5-6. Battibecco tra Novara ed il capitano salernitano, gli animi si scaldano.

Fallo grave di Luongo; Santini para in due tempi. Poi, ancora Luongo commette fallo grave su Molina e le parate di Santini tengono a galla il Salerno. Ci prova anche Molina da posizione centrale: parato. I biancorossi non riescono a riallungare.

A 6’53” la Campolongo Hospital realizza il pareggio con un tiro vincente di Cuccovillo: 6 a 6. E in porta torna Da Rold.

Il pari dura 26 secondi. Fortunato va nel pozzetto, Rizzo non esita e mette in rete: 6 a 7.

A 14″ dalla fine del terzo tempo Salerno guadagna un’espulsione. Citro chiama time-out. Palla a Tomasic, Da Rold respinge. Termina così la terza frazione sul risultato di 6-7.

Ad inizio quarto tempo gli arbitri fermano il gioco perché il Savona riparte con sette uomini in acqua, mentre il giocatore nel pozzetto, Molina Rios, doveva scontare ancora 6 secondi. Gli arbitri fanno ripetere.

La palla al centro è di Campopiano, che poi serve un assist a Novara che si gira e con una precisa conclusione realizza il 6-8.

Il tabellino:

Campolongo Hospital Salerno – Carige Rari Nantes Savona 6-8

(Parziali: 2-2, 1-2, 3-3, 0-1)

Campolongo Hospital Salerno: Santini, M. Luongo, Gandini, Malandrino, Scotti Galletta 3, Gallozzi, Tomasic, Cuccovillo 2, Elez 1, Parrilli, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Matteo Citro.

Carige Rari Nantes Savona: Morretti, An. Patchaliev 1, Boggiano, Vuskovic 1, Molina Rios, Rizzo 1, Piombo, Campopiano 3, L. Bianco, Bertino, E. Novara 2, Caldieri, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Gianluca Centineo (Palermo) e Riccardo D’Antoni (Siracusa).

Note.