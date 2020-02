Serie A, lo spotornese Michele Sbravati eletto secondo miglior responsabile di settore giovanile in Italia

Spotorno. C’è un pò di Spotorno nel calcio che conta e nelle giovanili della Serie A. Il tutto grazie allo spotornese Michele Sbravati, eletto ieri come secondo miglior responsabile di settore giovanile in Italia, per il Genoa.

Sbravati si è classificato secondo nella graduatoria del premio “Mino Favini” conferito dalla FIGC al migliore responsabile di settore giovanile italiano.

Al terzo posto troviamo il responsabile delle giovanili dell’Atalanta Maurizio Costanzi e il collega dell’Inter Roberto Samaden al primo.