Serata fascista ad Albissola, la vicenda finisce in Parlamento: “Perché le forze dell’ordine non l’hanno impedita?”

Albissola Marina. E’ destinata a finire sui banchi del parlamento, quale oggetto di un’interrogazione al governo da parte di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu, la vicenda della “serata fascista” svoltasi nei giorni scorsi in un locale di Albissola Marina.

A raccontare l’episodio è la pagina Facebook “Villapiana antifascista e antirazzista”, che si è imbattuta su Youtube nel video dell’evento (ora non più visibile), svoltosi quasi un mese fa: “Una bandiera con la croce celtica, i saluti romani, canzoni che esaltano il fascismo, il nazismo e organizzazioni neofasciste come Ordine Nuovo, nate nel dopoguerra. Il tutto condito da frasi choc come questa: ‘Pensano che le SS e i nazisti fossero dei criminali: no, erano dei soldati che combattevano per un’idea’. E’ successo il 26 gennaio scorso in una birreria di Albissola Marina che ha ospitato il concerto dei Feanor, gruppo musicale dell’associazione culturale Lorien di Milano, che si occupa di valorizzare la musica della destra storica”.

Una serata, riferiscono, “benedetta” dai militanti savonesi di CasaPound: tra i commenti al video compare infatti anche un “Grazie per la bellissima serata” postato proprio dal responsabile locale del movimento.

E dopo aver scatenato il dibattito a livello locale, ora la questione pare finirà a Roma. Fratoianni dichiara: “Non se ne può più di questo continuo agitarsi di propaganda neonazista nel nostro Paese. Vogliamo sapere, e presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo, perchè le forze dell’ordine del luogo abbiano permesso una tale indegna serata, e quali iniziative siano state prese dopo la serata danzante neonazista per individuare i partecipanti e i responsabili del raduno neonazista”.