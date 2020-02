Sempre più italiani scelgono i gioielli Kidult per i loro regali

La vendita di gioielli non sembra sentire crisi, con un settore in forte crescita che denota una certa propensione degli italiani nei confronti di gioie e bijoux. Oltre ai marchi più blasonati, sempre più persone scelgono i gioielli Kidult, prodotti caratterizzati da un rapporto qualità-prezzo adeguato: una soluzione perfetta per un regalo moderno e accattivante. Il brand è proposto da Mabina, maison specializzata nella creazione di gioielli giovani ed eleganti.

Il mercato è abbastanza stabile, nonostante i picchi di vendite in periodi speciali come la ricorrenza di San Valentino, con una crescita costante che interessa l’interno comparto moda, il quale ormai vale oltre 70 miliardi di euro l’anno. Tra i gioielli più richiesti ci sono i braccialetti, adatti a qualsiasi occasione e ogni tipo di relazione, seguiti subito dopo da collane e anelli. In particolare, sono molto gettonati i ciondoli, mentre gli orecchini sono leggermente più indietro all’interno di questa classifica.

Per quanto riguarda la fascia di prezzo, la maggior parte degli acquisti si inserisce in un range compreso fra 30 e 120 euro, con valori più elevati quando il legame è più stretto, nelle persone più adulte e in occasione di eventi speciali come anniversari e ricorrenze importanti. Ed è proprio in questo settore che si inserisce il marchio Kidult, un brand estremamente popolare oggigiorno, apprezzato anche dai più giovani, in grado di offrire un’ampia scelta di gioie per tutti i gusti, con collezioni nuove ad ogni stagione per uomo e donna.

Le proposte di Kidult per i gioielli uomo donna

La gamma di prodotti del brand è veramente vasta, con tantissime proposte per tutte le esigenze, tutte acquistabili anche in rete presso portali specializzati, come si può evincere, per esempio, dal catalogo di gioielli kidult di Gioiapura, una delle gioiellerie online di riferimento degli utenti.

Ad esempio, ci sono le creazioni della linea Love, braccialetti indicati come regalo romantico di San Valentino, oppure gli eleganti bijoux Philosophy, con cui inviare anche un messaggio su cui far riflettere il ricevente. Per un pensiero da offrire a un familiare, Kidult mette a disposizione la collezione Family, comprendente prodotti raffinati, moderni e con un tocco originale.

Le proposte del marchio sono veramente tante, con le linee Animal Planet, Symbols, Spirituality e Nature soltanto per citarne alcune. Si possono trovare bracciali e collane con o senza ciondolo, realizzati in diversi materiali e colori. La presenza di collezioni tematiche aiuta a individuare velocemente il regalo giusto, sfruttando le passioni e i valori della persona per capire quale gioia scegliere, ad esempio per un compleanno, una cresima o una laurea. Inoltre, citazioni e frasi motivazionali inserite in alcuni bangle rendono l’oggetto davvero unico, diverso da ogni altra creazione presente sul mercato.

Tra le novità di Kidult ci sono anche le collezioni speciali, come le linee Frida Kalho, Charlie Chaplin, Ligabue e Vasco Rossi. Le Official Collection sono veramente perfette per un regalo fuori dagli schemi, in quanto uniscono la qualità estetica del gioiello al valore simbolico dell’artista: un connubio vincente, come testimoniano gli ottimi risultati sulle vendite di queste linee a marchio Kidult.

Tra le novità assolute c’è anche Time Collection, una gamma di bracciali a cinturino per un orologio originale, con citazioni riguardanti il tempo e un design elegante e contemporaneo.

Perché regalare un gioiello?

Le motivazioni che ci spingono a regalare un gioiello sono diverse, tuttavia quella principale è la capacità del bijoux di esprimere i nostri sentimenti. Si tratta di oggetti di valore, affascinanti e di grande effetto, fatti per durare nel tempo. Ognuno di essi, poi, racchiude un messaggio di amore, affetto, stima o qualsiasi altra emozione si voglia comunicare.

Inoltre, i preziosi sono il regalo ideale adatto a tantissime occasioni, dalla Festa della Mamma a un battesimo, dalla cresima a San Valentino. Spesso si opta per gioielli con un ottimo rapporto qualità-prezzo, dove conta più del valore il design e l’originalità del bijoux. Per questo motivo i gioielli Kidult sono così gettonati, in quanto sono in grado di offrire non solo un prodotto, ma anche un valore simbolico e uno stile inconfondibile.