Seconda prova Silver per Arte Ginnastica, con diversi podi e ottimi piazzamenti

Weekend ricco di emozioni, per l’A.S.D. Arte Ginnastica, settore di Ginnastica Ritmica della Polisportiva del Finale che nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio, a Taggia, ha gareggiato alla seconda prova individuale LD e LE, i livelli più alti della categoria Silver.

In gara per Arte Ginnastica ben 6 atlete che si sono distinte per carattere e tenacia. Ecco i risultati ottenuti dalle nostre meravigliose ginnaste:

Livello LE:

– in A1 (2011) è bronzo per ALICE PARODI;

– in A2 (2010) conquista l’argento LETIZIA ZANOLLA;

– in A3 (2009) un 9° posto per FRANCESCA BRUZZO, la cui gara purtroppo è stata sporcata da qualche errore di troppo;

– in J1 (2007) si aggiudica il bronzo FEDERICA BALDINI;

Livello LD:

– in J1 (2007) arriva 11^ SVEVA FASOLO, conducendo una gara quasi perfetta ma a volte, si sa, non sempre le cose vanno come dovrebbero.. ma comunque resta ottima la prestazione per lei che ci ha regalato forti emozioni come sempre!!

– J3 (2005) conquista l’argento MARTINA PESCE.

GRANDISSIME RAGAZZE BELLE! Sempre avanti.. siete fortissime! E sempre forza A.S.D. ArteGinnastica!!!!!