Albenga. Il Cervo ha riaperto il campionato. Sette giorni dopo aver battuto l’Oneglia, i gialloneri hanno piegato anche l’Atletico Argentina.

Gli armesi in questo campionato avevano perso un solo incontro, il 3 novembre, proprio contro il Cervo. La formazione allenata da Roberto Sorrentino si è ripetuta con risultato identico a quello dell’andata: 2 a 1. Il risultato è stato sbloccato da Scaburri nelle fasi iniziali dell’incontro; ad un paio di minuti dal termine Daddi ha pareggiato, ma il suo gol è stato reso vano dalla rete di Avignone. Il Cervo, giunto alla quarta vittoria consecutiva, si è così portato a meno 3 dalla stessa Argentina, quando mancano 8 giornate al termine del campionato.

L’Oneglia ha accusato il colpo e sabato sera è stata battuta per 4-3 dalla Carlin’s Boys “B”. Per i vincitori sono andati a segno Alessio Campagnani, Zanetti su rigore e due volte Cuneo. Agli imperiesi sono sono bastati i gol di Pippia, Gagliano e Salvatore Bella; scendono così in terza posizione, a 5 lunghezze dalla vetta.

Tra le protagoniste della giornata c’è l’Academy Albissola, che in questa stagione ha vinto quattro partite, tre delle quali fuori casa. I biancazzurri hanno vendicato la sconfitta dell’andata battendo la San Filippo Neri al Riva, nell’incontro che ha chiuso la terza giornata di ritorno. I locali hanno sbloccato il risultato con Giampà ma poco dopo sono rimasti in dieci per l’espulsione di Guarino; la formazione di mister Roberto Gasparlin ha ribaltato il risultato con una doppietta di Ferrigno. I giallorossi, nonostante il cartellino rosso anche a Mercandelli, hanno pareggiato con un rigore trasformato da Munì, ma ci ha pensato ancora Ferrigno a colpire, realizzando la rete del 2-3 che ha dato i tre punti all’Albissola.

Il Borgio Verezzi consolida la quinta posizione e si porta ad un punto dalla San Filippo. L’undici allenato da Simone Rattalino ha rifilato un perentorio 6-2 al Santo Stefano. Locali in vantaggio già al 3° con Cela con un sinistro che batte il portiere in uscita; raddoppia Insolito al 7° su assist di Cela. Tris di Pascarella al 21° su corner di Ottina e gol dello stesso Ottina al 26° con un sinistro al volo dai venti metri. Altre due segnature di Insolito, al 36° con un’azione personale e al 43° approfittando di un’indecisione difensiva ospite, chiudono il primo set. Nella ripresa girandola di cambi ed ospiti che accorciano al 57° con Franzone e all’89° su rigore con Secci.

Primo punto in trasferta per la Villanovese, che ha pareggiato sul campo del San Bartolomeo. Fratini e Neri hanno mantenuto inviolate le rispettive porte; ne è uscito uno 0 a 0 che permette alla squadra condotta da Ferruccio Vio di salire a 8 punti, mentre i gialloblù si portano a quota 10.

Così com’era accaduto all’andata, la Virtus Sanremo ha battuto il Riva Ligure. Questa volta, però, in maniera molto più netta: 5 a 1 a domicilio. Gli amaranto sono passati in vantaggio per primi con Arrigo, poi la squadra ospite si è scatenata andando a segno due volte con Bastita e una ciascuno con Capozucca, Francesco Ambesi e Rabbah.