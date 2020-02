Noli. Sono sette i calciatori del girone B di Seconda Categoria fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Luigi Attolini (nella foto) (Nolese) è stato squalificato per tre giornate, in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il direttore di gara”.

Gabriele Gualerzi (Nolese) dovrà saltare le prossime due partite.

Riccardo Loi, Matteo Buscaglia, Giacomo Persano (Calizzano), Luca Piantelli, Ilyass Boudali (Pallare), Emanuele Pistone (Mallare), Federico Ferraro (Murialdo), Davide Andriello (Priamar Liguria) sono stati squalificati per un turno.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

14 reti: P. Mozzone (Dego)

12 reti: Macagno (Vadese)

10 reti: M. Gennarelli (Mallare)

9 reti: Vallone (Mallare)

8 reti: D. Rebagliati (Sassello)

7 reti: Guastamacchia (Dego), Spinardi (Plodio), Pellizzari (Santa Cecilia)

6 reti: Bianco (Priamar Liguria), A. Gennarelli (Mallare), Montalto (Vadese)

5 reti: Buscaglia (Calizzano), Bignoli (Pallare), Bastoni (Plodio), Cerato (Priamar Liguria)

4 reti: Lanteri, Paganelli (Rocchettese), Oddone (Murialdo), Horma (Plodio), Mombrini (Nolese), Mandaliti (Vadese)

3 reti: Andriello, Velez Romero, F. Costa (Priamar Liguria), Loi (Calizzano), Nichiforel, Sismondi (Murialdo), Vigliero, Morando (Pallare), Mandara, D. Ormenisan (Santa Cecilia), Tona, Giacchino (Vadese)

2 reti: Monni (Rocchettese), Samuel, Luongo (Plodio), Camara (Santa Cecilia), Mandraccio (Nolese), I. Monticelli (Dego), Di Gregorio (Murialdo), Di Mare, Esposito, Brahi (Mallare), Garbarino (Pallare), A. Vacca, Arrais (Sassello), Roascio, Persano, E. Rasetto (Calizzano), Suetta (Vadese)

1 rete: Sala, Laiolo (Sassello), S. Riolfo, M. Bianco, Fazzari, Briozzo (Calizzano), Cesari, Spadoni, Colombi (Priamar Liguria), Pistone, Briano, Shqau (Mallare), Rescigno, Attolini, Bordone, Dabove, Acunzo, Semry, Gualerzi (Nolese), Abbaldo, Bergamo, Maistrello, Grosso, Graffa (Pallare), Marchi, Cirio, Enrile, Rebottaro, Ferro, Giannone (Vadese), V. Ormenisan, Canu, Gotelli, Puppo, Gerace (Santa Cecilia), Gandolfo, Romero, Perrone, A. Costa, Carta, Bracco (Rocchettese), Pregliasco, Carle, Santero, Aboubakar (Murialdo), Reverdito, Gaggero, Ferraro, M. Monticelli (Dego), Ntensibe, Triolo, Usai, Bayi (Plodio)

Autoreti: 1 Nichiforel (pro Calizzano), I. Boudali (pro Plodio)