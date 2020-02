Albenga. Sono undici i calciatori del girone A di Seconda Categoria squalificati a seguito degli incontri della quattordicesima giornata.

Luigi De Mare (Atletico Argentina) è stato fermato per sei turni in quanto espulso perché “a gioco fermo colpiva con un pugno in faccia un giocatore avversario procurando una vistosa ferita al labbro con copiosa fuoriuscita di sangue; il giocatore colpito era costretto a abbandonare il terreno di gioco e recarsi al pronto soccorso per le cure del caso”.

Tre giornate di stop sono state comminate a Moez Guirat (Atletico Argentina), espulso perché “a gioco fermo colpiva un giocatore avversario con una testata alla nuca facendolo cadere a terra”.

Salvatore Guarino (San Filippo Neri) è stato squalificato per tre incontri, perché “espulso per comportamento non regolamentare, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, reiterando tale comportamento al termine della gara”.

Javier Enrique Cabrera Mosquera (Academy Albissola) dovrà saltare le prossime due partite.

Paolo Arrigo (Riva Ligure) è stato fermato per due turni perché “al termine della gara teneva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara”.

Per una giornata sono stati squalificati Fabio Filardo, Diego Garibaldi (Riva Ligure), Anastasios Tselepis (Cervo), Mohamed Kaba (San Bartolomeo Cervo), Simone Baldoino (Villanovese) e Fabio Mercandelli (San Filippo Neri).

Roberto Sorrentino, allenatore del Cervo, è stato squalificato per due gare in quanto “espulso dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara entrando indebitamente sul terreno di gioco”.

La classifica marcatori dopo 14 giornate:

17 reti: S. Bella (Oneglia)

13 reti: Filardo (Riva Ligure), Daddi (Atletico Argentina)

10 reti: Munì (San Filippo Neri Albenga)

8 reti: Capozucca (Virtus Sanremo)

7 reti: Ottina (Borgio Verezzi), R. Iannolo (San Bartolomeo Cervo), Vinai (Cervo), Zanetti (Carlin’s Boys “B”)

6 reti: Polloni (Riva Ligure), Vecchiotti (Atletico Argentina), Giampà, Tomao (San Filippo Neri Albenga)

5 reti: Bertozzi (Borgio Verezzi), Ochisor (Virtus Sanremo/Santo Stefano), Ferrigno, Bardhi, Carpita (Academy Albissola), Pippia, Vassallo (Oneglia), Di Clemente (Santo Stefano), En Nasery (Villanovese)

4 reti: Cuneo (Carlin’s Boys “B”), Gagliano (Oneglia), Principato, Mercandelli (San Filippo Neri Albenga), Scaburri, Tselepis (Cervo), Cela, Ad. Patitucci, F. Insolito (Borgio Verezzi), Guirat (Atletico Argentina)

3 reti: Bastita, Tourè (Virtus Sanremo), Delfino (Villanovese), Guidetti (Riva Ligure), Franzone, Ginatta (Santo Stefano), Rossello (Academy Albissola), Gentile (Borgio Verezzi), Chiavaroli (Carlin’s Boys “B”), M. Iannolo, Belviso (San Bartolomeo Cervo), Basso (Atletico Argentina), Labricciosa, Tinkiano (Cervo)

2 reti: Santanelli (Borgio Verezzi), Arrigo, Amoretti (Riva Ligure), Izetta, Cariello (Atletico Argentina), Andreis, La Monaca (Villanovese), Koroma, M. Ambesi, Saidi (Virtus Sanremo), Porta, Giberti (Academy Albissola), Pirrotta, Tassisto (Borgio Verezzi), Ilacqua, Almonti (Oneglia), Sabre, Capodanno (Carlin’s Boys “B”), R. Avignone (Cervo)

1 rete: Schievenin, F. Alloisio, Graglia, Alberti (Oneglia), Marri, S. Ballerini, D. Ballerini (Riva Ligure), Balbo, Ma. Stabile, S. Sorrentino (Cervo), Pelliccione, Andolfatto, Samassi, Solomchenko, Gjerga, Bodiang (San Bartolomeo Cervo), Miatto, Franzone, De Mare, Giovanati, Eulogio, Di Donato (Atletico Argentina), Magni, Baldoino, Sorrentino, Terragno, Zirano (Villanovese), Ghirardo, Garofalo, Calcagno, Miserendino, Y. El Maazouzi, De Luca (San Filippo Neri Albenga), Prette, Cianci, Ferreri, Coutinho, L. Laura, A. Campagnani (Carlin’s Boys “B”), Battistini, Giglio, Allisiardi, Frione, Fornari, Morelli, Pascarella (Borgio Verezzi), Xhuri, Arrais (Academy Albissola), Traorè, Infante, Capuzzi, Libonati, Rabbah, F. Ambesi (Virtus Sanremo), Baiano, Lupico, Rovella, Pinasco, Secci (Santo Stefano)