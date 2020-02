LIVE: DEGO – MALLARE 0-1 (22′ Gennarelli M.)

13′ Gennarelli M. corto per Sqhau che crossa in area, Rodino smanaccia ma poi riesce a bloccare salvandosi da Vallone in agguato

10′ Guastamacchia recupera palla a centrocampo e ci prova da 35 metri, alto

9′ Primo cambio per il Dego, fuori Bagnasco dentro Domeniconi

1′ Al via la ripresa

SECONDO TEMPO

———————————————————————————————

47′ Triplice fischio

45′ Due minuti di recupero

43′ Rischio per il Mallare: il destro al volo di Monticelli I. finisce sopra la traversa di un soffio

41′ Bell’azione del Mallare, Di Mare allarga sulla destra per Sqhau che crossa col secondo palo, dove Gennarelli M. prova a ripetersi di testa, ma questa volta la sua incornata è alta

35′ Grandi proteste del Mallare per il mancato fallo e cartellino ad Eletto per una presunta gomitata su Di Mare

28′ Giallo per Stefan, che atterra a centrocampo Guastamacchia

26′ Destro dalla distanza di Ferraro, alto

22′ GOOOOOOOOOOOL! Traversone di Di Mare dalla destra sul secondo palo, dove Gennarelli M. di testa imbuca Rodino che scivola

21′ Lancio per Gennarelli M. che al limite dell’area piccola ci prova al volo, Rodino si oppone

17′ Punizione dai 30 metri di Eletto, conclusione potente ma non precisa

16′ La prima ammonizione del match è di Briano, duro su Guastamacchia

15′ Incursione di area di Sqhau che si libera di tre avversari e tenta il tiro, rimpallato da un difensore

12′ Tirocross di Mozzone P. dalla destra che si schianta sulla traversa

10′ Ancora nessuna occasione degna di nota, partita equilibrata, le due formazioni si affrontano a viso aperto

1′ Partiti

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, oggi al Corrent si respira aria di alta classifica. Il Dego, terza forza del campionato, ospita la capolista Mallare in un match che si prospetta ricco di emozioni. Cinque i punti che separano le due formazioni in classifica, divise dalla Vadese ad appena due lunghezze dai lupi, reduci dal pirotecnico pari con la Nolese. Prima dello stop, invece, vittoria di misura per il Dego sul Santa Cecilia. Per i ragazzi di mister Bagnasco, sorpresa del campionato, oggi sarà arduo compito, il Mallare, infatti, è l’unica squadra imbattuta del girone, ma in casa anche i biancoblu vantano uno zero nel numero di sconfitte. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

DEGO: Rodino, Gaggero, Reverdito, Usai, Monticelli M., Eletto, Guastamacchia, Bagnasco, Monticelli I., Ferraro, Mozzone P. A disp.: Nosakhare, Barbero, Leka, Mozzone C., Bellomia, Conde, Rizzo, Domeniconi. All. Bagnasco

MALLARE: Astengo, Briano, Stefan, Spirano, Ciappellano, Pistone, Vallone, Dimare, Gennarelli M., Esposito, Shqau. A disp.: Germano, Gennarelli A., Parraga, Siri, Buonocore, Avellino, Vassalli. All. Ghione

ARBITRO: Giorgio Carida di Genova