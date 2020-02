Scontro auto-moto a due passi dal San Paolo: un ferito in ospedale

Savona. Incidente poco fa a Savona sulla via Aurelia, nei pressi dell’Ospedale San Paolo Valloria. Una moto si sarebbe scontrata con un’auto, in uno schianto frontale in cui il centauro avrebbe avuto la peggio.

Non si hanno ancora molte informazioni sulla dinamica dell’incidente, ma sul posto oltre ai soccorsi è intervenuta anche la Polizia Locale.

Il centauro, soccorso dalla Croce D’Oro di Albissola Marina, è stato trasportato in codice giallo nel vicino San Paolo.