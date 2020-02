Scomparsa del notaio Angelo Navone, cordoglio e commozione: a Garlenda i funerali

Albenga. Sono stati fissati i funerali del notaio Angelo Navone, scomparso all’età di 74 anni all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma dove si trovava ricoverato.

In un primo tempo, rosario e funerali, per volere dei familiari, erano previsti a Garlenda in forma privata, tuttavia la grande testimonianza di vicinanza per la morte del noto professionista, con numerosi messaggi di cordoglio e commozione, hanno portato gli stessi familiari a decidere per una cerimonia funebre pubblica.

L’ultimo saluto si terrà domani, lunedì 17 febbraio, alle ore 15 e 30, nella parrocchia della Natività di Maria a Garlenda. Il Santo Rosario sarà celebrato questa sera alle 20.00 nell’Oratorio dell’Annunziata, sempre a Garlenda.

Angelo Navone era contitolare dello storico studio notarile Navone-Basso, di viale Martiri della Libertà. Classe 1942, molto conosciuto e stimato all’ombra delle torri ingaune, ha lasciato la moglie e due figli.

Un lutto che ha colpito l’intera comunità albenganese. E domani saranno in tanti a stringersi ai familiari per i funerali del notaio, che era socio anche dell’Aero Club di Villanova d’Albenga.