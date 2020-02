Schianto con la moto, migliorano le condizioni del ristoratore di Ceriale

Ceriale. Non è ancora fuori pericolo e resta in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono considerate in progressivo e lieve miglioramento, tanto che non si esclude nei prossimi giorni, se il responso clinico sarà positivo, un suo trasferimento in reparto.

C’è cauto ottimismo sul recupero di Nicola Tesoro, 44 anni, il ristoratore rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella zona della stazione di Ceriale.

L’uomo è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, sotto stretta osservazione medica.

Secondo quanto appreso, dopo il delicato intervento chirurgico per il grave trauma cranico riportato nel sinistro stradale, Nicola Tesoro sta rispondendo bene alle cure e alle terapie alle quali è stato sottoposto in questi giorni, dopo essere uscito dal coma farmacologico indotto.

Il 44enne era andato a sbattere violentemente contro una colonnina dopo aver perso il controllo di una moto Kawasaki che stava portando all’interno di una autorimessa, percorrendo un breve tratto di strada. Il ristoratore, stando a quanto accertato dalla polizia municipale di Ceriale, era senza casco.

La moto era stata posta sotto sequestro in attesa di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, confermata anche da un testimone oculare che aveva assistito alla scena e al drammatico schianto.

Ora si attende l’evoluzione clinica delle sue condizioni, sperando che il 44enne possa lasciare a breve la Rianimazione e proseguire la riabilitazione.