Savona. Si sono dati appuntamento sui social e, armati di scope, palette e sacchi, si sono ritrovati in mattinata nel centro storico di Savona, in piazza del Popolo, per ripulire insieme alcune aree sporche della città.

È questa la bella iniziativa posta in essere da un gruppo di nove volenterosi cittadini savonesi, che hanno unito le loro forze per eliminare l’immondizia depositata nei giardini e nelle aree limitrofe del tribunale.

“Il nostro vuole essere un gesto civile – afferma l’ideatore del gruppo, Vincenzo Chiappara – che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica savonese e le istituzioni a mantenere più pulita e decorosa la nostra bella città, anche collaborando al fine di individuare le diverse criticità e le aree più necessarie d’intervento”.

Spiegano i volontari: “Ad esempio nei giardini di piazza del Popolo ci sono i cartelli di divieto di calpestio dell’aiuole divelti e dal tribunale le piante dovrebbero essere potate in quanto sede d’escrementi e di spazzatura, e a volte si trovano anche delle siringhe”.

L’iniziativa odierna, tuttavia, sembra essere soltanto la prima di una lunga serie: “Nei prossimi weekend – concludono i volontari – ci daremo appuntamento attraverso i social per intervenire in altre zone critiche della città”.