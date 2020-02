Savona, SMS Fratellanza Leginese e Circolo Arci Milleluci piangono la scomparsa di Salvatore Larosa

Savona. La SMS Fratellanza Leginese e il Circolo Arci Milleluci piangono la scomparsa di Salvatore Larosa, venuto a mancare nella notte.

“Stanotte, – hanno dichiarato, – è improvvisamente mancato Salvatore Larosa, papà di Federico, il gestore del nostro bar sociale. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare le qualità di Salvatore, che non ha mai fatto venir meno un impegno concreto a favore delle nostre associazioni”.

“La Sms Fratellanza Leginese ed il Circolo Arci Milleluci si stringono forte alla moglie Pina Celana Rinaldis, ai figli Federico ed Erika a cui vanno le più sentite condoglianze di tutti i soci e le socie”.

Domani, lunedì 3 febbraio, alle 11, il funerale con partenza da Via Boito verso il Cimitero di Zinola, con sosta per un saluto, alle 11,15, presso la sede sociale di via Chiabrera 4 a Savona – Legino.