Savona, schianto frontale sull’Aurelia: due feriti

Savona. E’ di due feriti, un uomo e una donna, il bilancio dell’incidente verificatosi questa mattina qualche minuto prima delle 7 sull’Aurelia a Savona.

A scontrarsi frontalmente, per cause ancora da chiarire, sono state due auto, una Smart e una Dacia Sandero. L’incidente è avvenuto proprio all’imbocco della salita per la zona di Valloria.

Sul posto i vigili del fuoco e due ambulanze, una della Croce Verde di Albisola e l’altra della Croce Oro di Albissola Mare. Entrambi i feriti sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.