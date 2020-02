Savona Rugby: netti successi per Under 16 e Under 14

Savona. Ferme le prime squadre per la sosta legata al Sei Nazioni, lo scorso fine settimana è stato interamente dedicato al movimento giovanile.

Nella categoria Under 18 la squadra FTGI Rugby Ligues B, franchigia fra Savona e Cogoleto, ha affrontato alla Fontanassa il Collegno nello scontro al vertice per definire la classifica, uscendone sconfitta per 14 a 39.

Il risultato è più severo di quanto visto in campo, dove il Savona ha mostrato qualità e gioco notevoli, impegnando l’avversario. Molto bene il primo quarto di partita, poi l’assenza di panchina ha iniziato a farsi sentire per arrivare alla parte finale del secondo tempo dove si è visto anche un calo fisico. I piemontesi hanno potuto allungare, portando a casa partita e primato in classifica.

Sono scesi in campo Lanfranchi, Cugno, Fiocchi, Giusto, Casarino, Ravera, Bernat, Nani, Dacastelli, Gilardo, Grillo, Zavattaro, Enzi, Grilli. Marcatori: una meta Enzi e Bernat; due trasformazioni di Ravera.

La seconda franchigia fra Savona e Cogoleto, la FTGI Rugby Ligues 2, categoria Under 16, ha vinto il confronto con il Volvera per 41 a 15.

Il risultato non è mai stato in bilico e fin dai primi minuti si è vista la superiorità di collettivo dei liguri. Il Volvera non ha giocato male ma ha trovato un avversario coeso che ha imposto il proprio gioco; si è assistito ad un confronto fra due livelli, uno di determinazione e di capacità individuali ed uno di squadra, dove difesa ed attacco hanno poggiato su solide fondamenta. Tutte le mete della Ligues sono state marcate su azione, grande conferma dello stato raggiunto.

Sono scesi in campo Marchetto, Avondoglio, Carella, Merhori, Ruggieri, Rossi, Deastis, Spairani, Cena, Visco, Aversa, Gadaleta, Raviola, Bruzzone, Vannoni.

Compito facile per l’Under 14 del Savona che ha liquidato in modo perentorio la Pro Recco per 83 a 5.

L’incontro non ha avuto praticamente storia, con biancorossi sovrastanti gli avversari sia per prestanza fisica che per preparazione tecnica; al Recco quindi è toccato cercare di limitare il passivo, supplendo con spirito agonistico e dedizione.

Al di là del risultato, l’incontro conferma la realtà di una squadra che gioco compatta da più anni e che riesce ad esprimersi sempre ad altissimo livello.

Sono scesi in campo Francioso, Venturini, Bortolotto, Garzolio, Devasini, Boraschi, Galuppo, Ciorra, Buzali, Inzaina, Scaramuzzino, Gibellini, Sahrane; subentrati Napolitano, Calella, Diaferia, Moggia, Alaa. Marcatori: cinque mete Betolotto e Ciorra, una Buzali, Devasini e Garzoglio; quattro trasformazioni di Boraschi e Galuppo, una Scaramuzzino.

L’Under 12 del Savona Rugby ha partecipato al concentramento di Genova in notturna, cedendo 6-7 allo Spezia e 1-8 al Cus Genova, per poi battere 8-1 le Province dell’Ovest.

Nella foto sopra: l’Under 16

L’Under 14

L’Under 18