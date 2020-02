Savona. Domenica 16 febbraio il Savona inizierà la seconda parte della stagione, affrontando subito alla Fontanassa, alle ore 14,30, la squadra più quotata per la promozione in Serie B, il Probiotical Amatori Novara.

Il girone è composto da sei squadre: Rugby San Mauro, Rivoli e Probiotical Novara dal Piemonte, la lombarda Fedegari Cus Pavia e le liguri Amatori Genova e Savona. Un raggruppamento di buon livello con società avvezze a parteciparvi, sempre risultate nella parte alta della classifica nelle ultime stagioni.

Nel girone spiccano due nomi, Amatori Genova e Probiotical Novara, che hanno militato nel recente passato nella categoria superiore. L’Amatori, a meno di un deciso cambio di passo, non sembra avere in questa stagione le carte per una rapida risalita; Novara invece punta decisamente a vincere il torneo e tornare nella serie cadetta dove ha militato negli ultimi due anni.

I numeri della prima fase dicono molto sulla forza del Novara: primo in classifica con dieci vittorie, 47 punti in classifica, 363 punti realizzati e 116 subiti; il Rivoli, secondo, è risultato ben staccato con 28 punti, cinque vittorie ed una differenza positiva di punti segnati di “soli” 72. Dati che indicano con certezza la favorita per l’obiettivo promozione.

Da parte sua il Savona Rugby gioca la parte dell’outsider, forte, determinato e con buon gioco, in grado quindi di contendere la vittoria a tutti, primi della classe compresi.

Il tecnico Costantino ha lavorato su un gruppo coeso, alzando il livello medio generale e portando il gioco ad un combinato di tecnica ed automatismi molto produttivo. Non ci sono giocatori di grido provenienti da serie superiori ma la forza del collettivo finora ha colmato facilmente la lacuna.

L’incontro col più forte in apertura della poule Promozione è un evento brusco ma proprio per questo atteso e ben preparato. Il Savona ha intensificato in settimana gli allenamenti, definendo un piano di gara adatto all’avversario. Determinante sarà il gioco difensivo, dove tutti dovranno placcare senza esitazioni ed essere pronti a contestare i palloni nei raggruppamenti. In attacco verrà a galla il lavoro svolto negli ultimi mesi, la preparazione è ottimale e sarà determinante la capacità di imporre il proprio gioco ad un avversario tutt’altro che sprovveduto o arrendevole.

Il pronostico è quanto mai aperto: il risultato verrà costruito minuto per minuto durante l’incontro; per il Savona è una grande occasione, da affrontare con il massimo di concentrazione e disciplina in campo.