Savona, preso il rapinatore della Carige di via Gramsci: è un 56enne

Savona. Sarebbe un italiano di 56 anni l’autore della rapina di venerdì alla filiale di Banca Carige di via Gramsci a Savona. E’ la conclusione a cui sono giunti i carabinieri di Savona, al termine dell’indagine. Maggior dettagli sull’uomo e sull’attività investigativa che ha consentito di individuarlo verranno forniti dai carabinieri nella tarda mattinata.

La rapina si è consumata venerdì pomeriggio intorno alle 17. Il malvivente, travisato con un cappello tipo baseball ed un paio di occhiali scuri, è entrato nell’istituto di credito armato di un coltello con lama in ceramica e si è fatto consegnare il contenuto delle casse per la somma di mille euro, per poi allontanarsi a piedi.

Scattato l’allarme, i carabinieri si sono recati in modo tempestivo presso l’istituto bancario e hanno iniziato immediatamente le indagini: hanno ascoltato diversi testimoni e visionato tutte le immagini della videosorveglianza.

Il presunto responsabile è stato individuato in meno di 24 ore. L’uomo è stato fermato e condotto in caserma, e sono scattati una serie di accertamenti approfonditi che hanno convinto i carabinieri di aver effettivamente identificato il colpevole.