Savona, nessuno spazio pubblico dedicato all’attività circense

Savona. Il comune di Savona fa chiarezza sull’attività circense su suolo comunale, oggetto di diverse polemiche negli ultimi giorni: “Nell’ambito del territorio comunale non sono previsti spazi pubblici dedicati all’attività circense. Il regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti, al titolo 4 (circhi) all’art. 10, detta disposizioni precise e puntuali sulle condizioni da rispettare nello svolgimento delle attività circensi con la detenzione e l’utilizzo di animali”.

Prosegue la nota: “Il regolamento è consultabile nel nostro sito istituzionale al link dedicato ai regolamenti. Tale disciplina, voluta fortemente da questa amministrazione, ha dettato delle norme stringenti al fine di tutelare il benessere e la salute degli animali”.

Concludendo, la nota ricorda come spetti all’Asl far rispettare le norme in vigore: “Resta in capo, comunque, al servizio veterinario dell’Asl 2 l’obbligatoria verifica del rispetto della normativa specifica sugli spazi e sulla detenzione degli animali”.