Savona, mozione sul nuovo carcere nel prossimo Consiglio comunale

Savona. Nel prossimo Consiglio comunale (giovedì 6 febbraio) verranno discusse anche due mozioni presentate da “Noi per Savona”, una sulle carenze del Pronto Soccorso a Savona nei giorni festivi e nei fine settimana, l’altra sulla assenza di un carcere in provincia, situazione difficile per i detenuti, le loro famiglie, gli assistenti, le guardie e le forze dell’ordine.

“Situazione che non rispetta le norme vigenti che impongono la detenzione in una sede della provincia di residenza” afferma Daniela Pongiglione. “E’ anche questo uno dei diritti civili messi da parte”.

La mozione chiede: di sollecitare l’Amministrazione provinciale affinché si impegni a venire incontro alle esigenze di tanti nostri Concittadini e delle loro famiglie dando soluzione al problema nei tempi più brevi possibile attraverso un’azione concordata con gli altri Comuni della provincia di Savona.

Con la prima mozione si chiede: presso l’ASL 2 e l’Ordine dei Medici perché venga garantito in ogni Distretto dell´ASL 2 un ambulatorio (pubblico/privato) aperto nei periodi di fine settimana e festivi per la Specialità di odontoiatria; attivarsi presso l’ASL 2 perché venga garantito presso il Pronto Soccorso del San Paolo nei periodi di fine settimana e festivi la presenza in guardia attiva degli specialisti di Ortopedia – Traumatologia e venga attivata la reperibilità per l’Oculistica; attivarsi presso l’ASL 2 perché sia garantito, nella Città di Savona, un ambulatorio pubblico aperto nei periodi di fine settimana e festivi che gestisca le più lievi problematiche (Codici bianchi).

E ancora: chiedere l´opportuno utilizzo di tutti gli Specialisti presenti in organico dell´ASL 2 a prescindere dalla sede ospedaliera dove sono in organico, vista la perdurante difficoltà di reperire gli specialisti sul territorio nazionale; inoltre, per i pazienti ricoverati al San Paolo che necessitano di diagnosi e/o cura di chirurgia vascolare, chirurgia toracica, chirurgia vertebrale, pneumologia, angiografia e gli ictati, siano organizzate équipes itineranti, come recentemente ha proposto la vicepresidente regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale in relazione alla Gastroenterologia.