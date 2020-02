Savona, lo sfogo di un asiatico: “Insulti razziali sul bus per il Coronavirus. Ma io non sono infetto”

Savona. Paura sì, ma anche vera e propria psicosi da Coronavirus in diverse zone del Mondo e dell’Europa. Non è esente l’Italia, in particolare dopo la conferma dei primi due casi accertati a Roma, e nemmeno la provincia di Savona, dove la fobia del virus si sarebbe anche trasformata in insulti razziali.

Sarebbe successo sul bus numero 6, nella giornata di ieri (sabato primo febbraio) e a raccontare l’accaduto, attraverso un post-sfogo su Facebook, è stato un giovane asiatico, protagonista-vittima del brutto episodio.

“Non voglio essere ripetitivo, ma lo scrivo affinché lo possano sapere tutti siccome è successo a Savona, in corriera, sul 6/, nella speranza che lo possano leggere anche i genitori”, ha esordito il ragazzo.

“Ieri pomeriggio, sono stato preso di mira da parte di un gruppo di ragazzi, che mi hanno rivolto gesti e insulti razziali per via del Coronavirus, che ormai si sente ovunque”.

“Vorrei solo dire che solo perché sono asiatico non significa che sono un portatore del virus. La stessa cosa è accaduta alla mia famiglia e sentire le scene che mi hanno raccontato in casa mi ha dato un senso di disprezzo e tristezza. Spero che episodi come questo non possano più capitare a nessuno”, ha concluso il giovane.