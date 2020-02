Savona. “La storia del mondo occidentale ha dimostrato che l’antisemitismo è una cartina al tornasole della decadenza di una società, e ne prefigura il crollo. Chiunque abbia a cuore la società in cui vive dovrebbe combattere l’antisemitismo”. Lo ha affermato questa mattina Dror Eydar, ambasciatore di Israele in Italia, durante il suo discorso nel palazzo della Provincia di Savona in occasione del convegno “100 anni di Israele in Liguria”.

Accolto da un dispiegamento imponente di misure di sicurezza, l’ambasciatore è intervenuto di fronte a una platea composta da sindaci del territorio, rappresentanti di istituzioni e forze dell’ordine, componenti di associazioni locali e savonesi appartenenti alla comunità ebraica.

“Il nostro desiderio di tornare a Sion è stato più forte dei Romani – ha raccontato – siamo sopravvissuti senza patria e la Shoah ha rafforzato la nostra aspirazione di vivere come un popolo normale. Lo stato di Israele è la ‘polizza assicurativa’ di tutti gli ebrei del mondo. Antisionismo significa opporsi alla nostra esistenza come nazione libera: siamo l’unica nazione al mondo di cui alle Nazioni Unite si discute della sua stessa esistenza. Ma va messo in chiaro questo: chiunque si opponga all’esistenza dell’unico stato ebraico al mondo è antisemita. L’ironia della storia è che la fondazione dello Stato di Israele ha permesso ai vecchi antisemiti di nascondere il loro odio dietro soltanto alla loro opposizione allo stato ebraico”.

“Anche il presidente Sergio Mattarella – ha proseguito Dror Eydar – ha ripreso nel suo discorso la lotta contro il vecchio e il nuovo antisemitismo, che è prima di tutto una lotta a beneficio della società e del Paese. Desidero ringraziare in maniera particolare la Regione Liguria, per essere stata la prima istituzione in Italia ad adottare la definizione di antisemitismo, e il consigliere Angelo Vaccarezza che è stato il promotore di quella definizione: non c’è dubbio che abbiano avuto una influenza sulla successiva decisione del governo nazionale“.