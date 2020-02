Savona, la diretta del consiglio comunale: il consiglio dei ragazzi, i dehors e la cittadinanza a Liliana Segre

Savona. Un consiglio comunale ricco di punti all’ordine del giorno, quello di oggi pomeriggio a Savona. Con un “prologo” d’eccezione: una sessione aperta di 30 minuti “al fine di condividere con la cittadinanza l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi”.

Poi il via al consiglio vero e proprio, con un minuto di silenzio per i due macchinisti morti nel deragliamento del treno Frecciarossa avvenuto questa mattina nel Lodigiano. Quindi la consueta ora dedicata alle interpellanze, tra cui una dedicata al vecchio servizio di bike sharing, una legata ai collegamenti ferroviari della piattaforma Maersk e una sulla relazione idraulica, geotecnica e di calcolo strutturale sulla passeggiata a mare di via Nizza. Clicca qui per la diretta video della seduta

Tra i punti all’ordine del giorno, al numero 13, anche la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, presentata dal sindaco Ilaria Caprioglio (QUI L’ESITO DELLA VOTAZIONE). Ma si parlerà anche del “pasticcio” dei dehor: con un emendamento la maggioranza eliminerà dal regolamento proposto dall’assessore Maria Zunato la necessità di ottenere un “nulla osta” dai propri vicini (un requisito che era stato inserito per evitare successivi contenziosi ma che è stato subito contestato dalle minoranze e anche da parte della maggioranza). ECCO COSA HA DECISO IL CONSIGLIO: CLICCA QUI.

Seguiranno quindi due mozioni: una sull’assenza di un carcere a Savona e l’altra volta a garantire nel fine settimana e nei festivi un ambulatorio odontoiatrico, la reperibilità oculistica e l’ambulatorio dei codici bianchi (il presidente del consiglio comunale Renato Giusto ha già annunciato ieri a IVG l’intenzione di appoggiare la mozione della minoranza).