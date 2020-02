Savona, la denuncia di Enpa: “Un giovane riccio lanciato nel giardino di una casa”

Savona. “Un giovane riccio è stato lanciato nel giardino di una casa in via Crocetta a Savona”. La vicenda è segnalata dai volontari della Protezione Animali di Savona.

“La proprietaria lo ha trovato davanti alla porta della cucina ed ha subito avvertito i volontari della Protezione Animali, che ora lo stanno curando; malgrado la caduta sta bene e non ha fratture e, appena guarito ed al termine del periodo di letargo della specie, verrà liberato in una zona idonea e meno pericolosa”.

Le guardie zoofile volontarie della Protezione Animali stanno svolgendo accertamenti per individuare i colpevoli dello “scherzo di cattivo gusto e del maltrattamento, che potrebbe essere motivato da liti condominiali; chi potesse e volesse fornire informazioni è pregato di telefonare, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, allo 019 824735 dell’Enpa”.

“I ricci sono animali particolarmente protetti dalla legge ed è quindi vietato catturarli, cacciarli, ucciderli o detenerli; come diverse altre specie selvatiche sono sempre più presenti ai margini degli abitati, dove trovano più facilmente cibo; per questo l’Enpa raccomanda ai proprietari di parchi e giardini, soprattutto delle periferie, di fare attenzione all’uso dei tosaerba e decespugliatori, soprattutto quelli automatici e programmati per funzionare la notte, quando i ricci sono attivi; sono sostanzialmente onnivori ma si cibano in prevalenza di insetti, lumache, ragni e lombrichi ma anche di frutta e piccoli rettili; ed hanno con i gatti liberi, e quelli di casa in passeggiata, un reciproco comportamento di rispetto. L’anno scorso, tra gli oltre tremila soggetti selvatici feriti, malati o in difficoltà, i volontari dell’Enpa ne hanno raccolti e curati, in tutta la provincia, settantatre”.