Savona, indagini serrate dei carabinieri: si stringe il cerchio attorno al rapinatore della Cassa di Risparmio

Savona. Proseguono, in modo serrato, le indagini dei carabinieri di Savona che, a 24 ore dall’accaduto, stanno stringendo il cerchio attorno al rapinatore della Cassa di Risparmio di via Gramsci.

La rapina si è consumata nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17. Il malvivente è entrato armato di coltello, minacciando i cassieri e riuscendo ad arraffare circa mille euro. Quindi, si è dato alla fuga, che è però durata poco.

Scattato l’allarme, i carabinieri si sono recati in modo tempestivo presso l’istituto bancario e hanno iniziato immediatamente le indagini: hanno ascoltato diversi testimoni e visionato tutte le immagini della videosorveglianza.

E sono in corso, proprio in queste ore, accertamenti approfonditi su alcuni soggetti, che si spera possano portare a sviluppi positivi in breve tempo.