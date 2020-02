Savona. Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 9,30, in centro Savona.

A scontrarsi, per cause in via di accertamento, sono state due auto. L’impatto, piuttosto violento, è avvenuto tra via XX Settembre e via Luigi Corsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze della croce bianca di Savona.

Un solo ferito, le cui lesioni non sono state giudicate gravi. È stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.